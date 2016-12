Eliza Samara a strălucit la Doha

Aflată în elita mondială a tenisului de masă, Eliza Samara, locul 20 în clasamentul ITTF, și-a demonstrat încă o dată valoarea, câștigând, duminică seară, unul dintre cele mai puternice turnee din cadrul circuitului ITTF World Tour, Qatar Open. Constănțeanca a avut o evoluție entuziasmantă, reușind să învingă patru sportive de origine asiatică, printre care și Ying Han, o chinezoaică naturalizată în Germania, aflată pe locul 9 în ierarhia mondială, pe care Eliza a spulberat-o chiar în finală. „După primul tur, am răsuflat ușurată. Veneam după Top 16 Europa de la Baku, unde nu am jucat așa cum mi-am dorit, și eram un pic negativistă. Am avut două seturi avantaj, dar unguroaica Dora Madarasz a revenit și a avut minge de meci. Am recuperat și am reușit să câștig, iar din acel moment am jucat mai degajat. În turul secund eram favorită și trebuia să o înving pe I-Chen Lee, din Taipei, iar în sferturi am avut o dispută echilibrată cu germanca Jiaduo Wu. Eram cotate cu șanse egale, dar m-au ajutat mult sfaturile antrenorului Viorel Filimon. Adversara din semifinale, coreeanca Haeun Yang, s-a antrenat pe tot parcursul turneului împreună cu mama sa și alte două sportive, în timp ce eu m-am pregătit doar cu antrenorul. Chiar și așa, am simțit în timpul meciului că fac puncte când vreau, că nu poate să-mi facă nimic și am învins-o fără probleme. În finală am intrat cu gândul să joc cât pot de bine și nu i-am dat nicio șansă adversarei. Nu mă laud prea des, dar chiar am jucat bine la Doha, din toate punctele de vedere. Și antrenorul Viorel Filimon mi-a spus că m-am autodepășit, iar toate asiaticele au venit să mă felicite la final”, a povestit Samara.

PREMIU DE 26.000 DE DOLARI

Pentru succesul de la Doha, sportiva legitimată la CS Farul a primit un premiu în valoare de 26.000 de dolari, precum și 250 de puncte în clasamentul ITTF. „Nu contează banii, mai ales că îi voi investi în pregătirea mea, în echipament. Mă bucură mai mult faptul că am adunat multe puncte și probabil voi urca în primele 15 locuri din clasamentul ITTF. Acest lucru mă ajută mult și în lupta pentru un loc la Turneul Campioanelor”, a spus constănțeanca. Samara nu a avut prea mult timp să sărbătorească, revenind ieri la Constanța. „Nu am dormit decât două ore. În ultima zi de concurs, am mâncat dimineață, apoi nu am mai avut timp, astfel că după finală am mers împreună cu antrenorul la un restaurant libanez. Nu am decât două zile libere, pentru că încep, din nou, competițiile”, a adăugat Samara.