Eliza Samara, aur în toate probele la CN de tenis de masă

După ce anul trecut a spart gheţa cucerind primul titlu naţional din carieră la senioare, Eliza Samara a fost vedeta Campionatui Naţional Individual “Romstal” şi în 2009. La competiţia încheiată duminică, la Sala Sporturilor, sportiva de la LPS “Nicolae Rotaru” CSS - CS Farul a fost de neînvins în cele trei probe la care a luat startul, impunîndu-se la dublu feminin (alături de Daniela Dodean), la dublu mixt (alături de Andrei Filimon) şi la simplu feminin. Cea mai importantă medalie a fost cîştigată în ultima zi a competiţie, Samara reuşind să-şi treacă în palmares cel de-al doilea titlu de campioană naţională la senioare, după ce s-a impus, din nou, în duelul cu Daniela Dodean, scor 4-3. Deşi partenere la dublu, lupta pentru titlul s-a dovedit a fi una extrem de încrîncenată, partida suferind numeroase răsturnări de situaţie, dar şi un mic incident în setul decisiv, cînd arădeanca a contestat vehement un punct de 2-0 al Samarei. „Eu cred că am văzut mai bine acel punct pentru că eram cu faţa. Am crezut în mine şi am simţit şi un pic de nesiguranţă în jocul Danielei. Asta m-a ajutat să cîştig. Am avut noroc şi cu faptul că am jucat acasă, unde am fost susţinută foarte mult de public”, a declarat Samara. Medalia de bronz a fost cîştigată de două viitoare speranţe ale tenisului de masă la seniori, Cristina Hîrîci (LPS CS Farul) şi Bernadette Szocs (CSM-LPS Bistriţa). În schimb, obişnuita finală de la masculin, dintre Adrian Crişan şi Andrei Filimon, avea să fie schimbată, în lipsa celor doi favoriţi, cu cea dintre Adrian Dodean (CSM Arad) şi Dragoş Olteanu (ACTT Bucureşti). Titlul a fost adjudecat de Dodean, care s-a impus cu 4-3 în faţa lui Olteanu. „Sînt fericit că am cîştigat pentru prima oară titlul naţional de la seniori. Mă aşteptam să-l cîştig mai ales că au lipsit cei doi favoriţi, Adrian Crişan şi Andrei Filimon. Oricum, nu a fost uşor pentru că era un titlu rîvnit de toată lumea”, a spus la final Adrian Dodean. „A fost o competiţie plină de surprize. Felicit participanţii care au oferit meciuri frumoase în finală. Este bine că şcoala constănţeană confirmă în continuare. Încă ne bazăm pe sportivi care au început tenisul de masă acum mulţi ani, dar sperăm ca din urmă să vină şi alţi sportivi”, a declarat antrenorul de la LPS CS Farul Constanţa, Viorel Filimon.