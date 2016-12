Eliza Samara, cea mai bună jucătoare europeană

La capătul celui mai bun sezon din carieră, în care a adunat două titluri europene, a ajuns până în optimi la Jocurile Olimpice de la Londra şi a jucat finala Cupei Mondiale, jucătoarea constănţeană de tenis de masă Eliza Samara a stabilit un nou record personal în carieră. În clasamentul mondial pe anul 2013 dat publicităţii, sâmbătă, de Federaţia Internaţională de tenis de masă, constănţeanca se află pe locul 14, cea mai bună poziţie din cariera sa. Mai mult, sportiva în vârstă de 23 de ani este cea mai bună jucătoare europeană, după devansând-o pe belarusa Viktoria Pavlovici. În faţa Elizei Samara se mai află o jucătoare care reprezintă o ţară europeană, Yanfei Shen (Spania), dar aceasta este o chinezoaică naturalizată. De altfel, chinezoaicele domină cu autoritate clasamentul mondial, în faţa sportivei legitimate la CS Farul Constanţa aflându-se opt reprezentante ale celei mai puternice ţări din tenisul de masă.

„După rezultatele de la ultimul turneu mă aşteptam să urc în clasament, dar nu atât de mult. Este foarte important că am făcut un salt de patru locuri şi mai ales că am adunat foarte multe puncte. Mă bucură enorm poziţia din clasamentul mondial, dar abia acum începe greul, pentru că este mai uşor să ajungi acolo decât să te menţii. Va trebui să lupt cu jucătoarele din spatele meu, mai ales că diferenţa de puncte este mică şi orice meci câştigat contează mult. Ca să-mi păstrez locul sunt obligată să ajung cel puţin în sferturi la fiecare turneu. Obiectivul meu pentru acest an este să mă menţin în elita mondială şi să încerc să mă apropii de chinezoaice”, a spus constănţeanca.

PROGRAM AGLOMERAT. În ultimele două săptămâni, Eliza Samara s-a pregătit la Constanţa, urmând ca miercuri să plece la Istanbul. „Pe 9 ianuarie trebuie să fiu la Istanbul, iar pe 18 ianuarie voi participa cu echipa de club, Fenerbahce, la meciul de la Metz, din sferturile cupelor europene. Voi reveni apoi în România pentru partida cu Germania, care va avea loc pe 29 ianuarie la Buzău. Va fi un meci dificil, dar pe care trebuie să-l câştigăm, chiar dacă lipseşte Daniela Dodean, care s-a operat la picior şi este indisponibilă o lună. Urmează returul cu Metz, la Istanbul, şi primele turnee mari, în Qatar şi Kuweit. Vreau să joc cât mai multe turnee în acest sezon, pentru strânge puncte, dar trebuie să le aleg cu multă atenţie, pentru a nu risca accidentări din cauza oboselii”, a completat Samara.