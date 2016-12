Eliza Samara, cel mai bun sportiv constănţean

Sportul constănţean şi-a stabilit, ieri, la Restaurantul “Sport”, clasamentul celor mai buni sportivi constănţeni ai anului 2012, atât la seniori, cât şi la juniori, în cadrul şedinţei Consiliului Consultativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret (DJST) Constanţa, şedinţă la care au participat, alături de echipa DJST, reprezentanţii cluburilor constănţene şi mass-media locală.

În fruntea ierarhiei seniorilor a fost desemnată Eliza Samara, dublă campioană europeană la tenis de masă şi participantă la Jocurile Olimpice de la Londra, care a primit Premiul Judeţean pentru Sport pentru al doilea an consecutiv. Sportiva de la CS Farul a fost urmată de Daniel Asaftei (CS Academia Navală), multiplu medaliat la Campionatele Mondiale de kempo şi de campionii mondiali la gimnastică aerobică Valentin Mavrodineanu şi Andreea Bogati (ambii de la CS Farul).

La juniori, Premiul Judeţean i-a revenit campioanei europene şi mondiale la canotaj Andreea Tătaru (LPS “Nicolae Rotaru”), secondată de halterofila Laura Pricop (CS Farul-LPS “Nicolae Rotaru”).

În cadrul aceleiaşi şedinţe, HCM şi CSV 2004 Tomis au fost desemnate cele mai bune echipe de seniori ale judeţului, iar CS Farul şi LPS “Nicolae Rotaru” au primit titlul de cele mai bune cluburi de seniori, respectiv juniori. Alte premii speciale au fost acordate pentru Philip Maiyo (CVM Tomis, cel mai bun voleibalist), Mihai Popescu (HCM, cel mai bun handbalist), Marina Vujovic (CSV 2004 Tomis, cea mai bună voleibalistă), Cristian Munteanu (RCJ Farul, cel mai bun rugbyst), Alexandru Buzbuchi (Viitorul, cel mai bun fotbalist) şi Alexandru Georgescu (cel mai bun jucător de oină). Totodată, au fost acordate trei distincţii speciale: Premiul de excelenţă pentru promovarea sportului constănţean: Elena Frîncu; Premiul Fair-play şi toleranţă în sport: Andrei Szemerjai (director LPS “Nicolae Rotaru”) şi Premiul de excelenţă pentru promovarea sportului universitar în lume: Echipei de fotbal a Universităţii Ovidius, campioană mondială universitară.

UN AN DIFICIL. La finalul şedinţei, cei prezenţi au fost de acord că a fost un an mai dificil pentru sportul românesc. „Eliza Samara a avut cel mai bun an din carieră, în care a obţinut cele mai mari performanţe sportive, şi mă bucur că valoarea a fost exprimată în mod obiectiv în cadrul acestei şedinţe. Din păcate, nu a fost un an foarte bun. Trebuie să ţinem cont că a fost un an olimpic şi nu am obţinut nicio medalie, iar acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze, iar cei implicaţi să se pună pe treabă şi să vadă ce este de făcut”, a spus Elena Frîncu, membru al COSR.

„În ciuda perioadei dificile, a fost un de succes, deşi am trecut prin momente de tranziţie, în care am schimbat doi directori la DJST. Am reuşit să găsim surse de finanţare pentru a încheia anul aşa cum trebuie. Sperăm să apară noi sportivi în perioada următoare, în perspectiva Jocurile Olimpice din 2020. Eliza Samara a avut un an extraordinar şi sunt speranţe pentru ediţia de peste patru ani a Jocurilor Olimpice, dar ne dorim ca în 2020 să avem şi certitudini”, a declarat Mihai Orzan, director adjunct al DJST.

PREMIUL JUDEŢEAN PENTRU SPORT SENIORI 2012 - Eliza Samara (tenis de masă, CS Farul, antrenor Viorel Filimon)

Cei mai buni zece sportivi seniori ai anului 2012

1. Daniel Asaftei (kempo, CS Academia Navală, antrenor George Ungureanu)

2. Valentin Mavrodineanu (gimnastică aerobică, CS Farul, antrenor Maria Fumea)

3. Andreea Bogati (gimnastică aerobică, CS Farul, antrenor Maria Fumea)

4. Andrei Romeu (navomodelism, CS Farul, antrenor Vasile Petrică)

5. Mircea Zamfir şi Petru Porime Tolan (ambii gimnastică aerobică, CS Farul, antrenor Maria Fumea)

6. Mircea Brânzea (gimnastică aerobică, CS Farul, antrenor Maria Fumea) şi Corneliu Costiniuc (navomodelism, CS Farul, antrenor Vasile Petrică)

7. Andrei Filimon (tenis de masă, CS 2004 Tomis Constanţa)

8. Diana Bursuc (canotaj, CS Farul, antrenor Dumitru Răducanu) şi Marius Gavriloaie (gimnastică aerobică, CS Farul, antrenor Maria Fumea)

9. Laura Popescu şi Diana Pînzaru (karate, CS Karate Dinamic, antrenor Gabriel Popescu)

10. Ionela Hainagiu (karate, CS Farul, antrenor Valerian Muşat) şi Corina Constantin (gimnastică aerobică, CS Farul, antrenor Maria Fumea şi Cristiana Spînu)

PREMIUL JUDEŢEAN PENTRU SPORT JUNIORI 2012 - Andreea Tătaru (canotaj, LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Norica Sarchizian)

Cei mai buni zece sportivi juniori ai anului 2012

1. Laura Pricop (haltere, CS Farul-LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Angheluş Beşleagă)

2. Iulian Buiciac (canotaj, CS Ştiinţa, antrenor Marian Grijuc)

3. Laura Oprea (canotaj, CS Ştiinţa, antrenor Georgeta Grijuc)

4. Ionela Broască (haltere, CS Farul-LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Angheluş Beşleagă)

5. Livia Cotoban (karate, CS Farul, antrenor Valerian Muşat)

6. Andreea Cotoban (karate, CS Farul, antrenor Valerian Muşat) şi Mălina Miliu (karate, CS Karate Dinamic, antrenor Gabriel Popescu)

7. Cristina Chiriţă (culturism, CS Farul, antrenor Cristian Mihăilescu)

8. Cosmin Simion (kaiak-canoe, CS Agigea, antrenor Ionel Raţă)

9. George Nedelcu (canotaj, CS Farul, antrenor Dumitru Răducanu), Alexandru Mardare (canotaj, CS Ştiinţa, antrenor Marian Grijuc) şi Florin Hodorogea (canotaj, LPS “Nicolae-Rotaru”, antrenor Norica Sarchizian)

10. Ionuţ Sîrbu (kaiac-canoe, CS Farul, antrenor Gabriel Aftenie), Cristi Boboc (atletism, LPS “Nicolae Rotaru”, antrenor Niculina Chiricuţă) şi Alexandru Păun (Karate, CS Karate Tradiţional, antrenor Nicolae Dumitrescu)

PREMII SPECIALE

Cele mai bune echipe: HCM Constanţa şi CS Volei 2004 Tomis Constanţa

Cel mai bun jucător de handbal: Mihai Popescu (HCM Constanţa)

Cel mai bun jucător de volei: Philip Maiyo (CVM Tomis Constanţa)

Cea mai bună jucătoare de volei: Marina Vujovic (CS Volei 2004 Tomis Constanţa)

Cel mai bun jucător de rugby: Cristian Munteanu (RCJ Farul Constanţa)

Cel mai bun jucător de fotbal: Alexandru Buzbuchi (Viitorul Constanţa)

Cel mai bun jucător de oină: Alexandru Georgescu (Frontiera Tomis Constanţa)

Premiile Fair-play şi Toleranţă în sport: Andrei Szemerjai (director LPS “Nicolae Rotaru”)

Cel mai bun club de seniori: CS Farul (director general Ilie Floroiu)

Cel mai bun club de juniori: LPS “Nicolae Rotaru” (director Andrei Szemerjai)

Premiul de excelenţă pentru promovarea sportului universitar în lume: Echipa de fotbal a Universităţii Ovidius, campioană mondială universitară

Premiul de excelenţă pentru promovarea sportului constănţean: Elena Frîncu