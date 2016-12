Eliza Samara, din nou nr. 1 în tenisul de masă din România

Multiplă campioană europeană și o prezență constantă în primele 20 de jucătoare ale lumii, Eliza Samara a ocupat pentru al patrulea an consecutiv primul loc în clasamentul întocmit de Federația Română de Tenis de Masă, fiind desemnată cea mai bună jucătoare de tenis de masă din 2014. Sportiva legitimată la CS Farul Constanța și antrenată de Viorel Filimon a avut un sezon excelent, reușind să urce pe locul 13 în ierarhia mondială, cea mai bună clasare din carieră. „A fost un an bun pentru mine, chiar dacă am un gust amar că nu am luat medalie la Campionatele Europene pe echipe, după ce am avut meciul în mână. Am reușit să urc mult în clasamentul mondial și să mă calific la Turneul Campioanelor. Pe final de an a venit și accidentarea, dar mă bucur că am reușit să revin destul de repede, ceea ce îmi dă încredere pentru viitor. Vine un an foarte important, în care sunt multe competiții de top și trebuie să-mi aleg cu grijă turneele la care voi lua startul, pentru că este în joc calificarea la Jocurile Olimpice. Dacă mă voi menține la același nivel, voi avea șansa de a fi cap de serie la întrecerile de top. Este o mare bucurie că sunt din nou pe primul loc, mai ales că sunt mulți sportivi de valoare în tenisul de masă românesc”, a spus Samara, care se află la Constanța, unde face recuperare după operația de menisc suferită în urmă cu un an și jumătate. Podiumul a fost completat de Adrian Crișan și Bernadette Szocs, ambii de la CSM Bistrița.

PLETEA, MAREA SPERANȚĂ

Cel mai tânăr jucător aflat în Top 10 este constănțeanul Cristian Pletea, considerat una dintre marile speranțe ale tenisului de masă românesc. Descoperit de antrenorul Stelian Hașoti și legitimat la LPS „Nicolae Rotaru” Constanța, Pletea a fost lider mondial în clasamentul cadeților, a adunat nenumărate victorii la turneele internaționale, atât la cadeți, cât și la juniori, s-a impus la Top 10 Europa la nivel de cadeți și a devenit campion european la cadeți. În plus, și-a făcut debutul în Superliga Națională de seniori, unde a pus umărul la seria de victorii a campioanei Top Spin 08 Constanța, și a participat în premieră la Campionatul Mondial de juniori. Tot în Top 10 se află Cristina Hîrîci, care ocupă locul 9, la egalitate cu Daniela Dodean. Sportiva legitimată la CS Farul Constanța și pregătită de Viorel Filimon a făcut parte din echipa națională a României clasată pe locul 5 la Campionatul Mondial pe echipe.