Eliza Samara, învinsă în optimi la Philadelphia

La finalul săptămânii trecute, Eliza Samara a participat la Cupa Mondială de tenis de masă, competiție care a avut loc la Philadelphia (SUA). Constănțeanca, aflată pe locul 32 ITTF, a avut o prestație excelentă, reușind să ajungă până în faza optimilor de finală, după ce a câștigat grupa preliminară. Astfel, sportiva tomitană a încheiat pe prima poziție Grupa I, cu două victorii din tot atâtea meciuri, 4-2 (11-8, 11-5, 10-12, 11-8, 6-11, 11-8) cu Yue Wu (SUA, locul 142 ITTF) și 4-0 (11-8, 13-11, 11-9, 11-7) cu Yanfei Shen (Spania, locul 57 ITTF). Campioana europeană en titre a avansat astfel în optimi, unde a întâlnit-o pe a cincea favorită la câștigarea trofeului, japoneza Miu Hirano (locul 17 ITTF). Partida a fost echilibrată, dar asiatica s-a impus în cele din urmă cu 4-2 (11-9, 11-4, 3-11, 11-9, 7-11, 11-8).

„Momentul decisiv a fost la scorul de 2-1 pentru adversară, când conduceam cu 9-8 în setul al patrulea și nu am reușit să egalez. Miu Hirano este bună, dar nu de neînvins, însă nici nu am avut noroc. Mă voi concentra asupra Campionatelor Europene, care încep în câteva zile, și iau partea pozitivă din ceea ce s-a întâmplat aici, faptul că mi-am câștigat grupa preliminară și am jucat în optimi”, a spus Samara la finalul întâlnirii cu cea care avea să câștige competiția.

Citește și:

Viorel Filimon, îngrijorat pentru viitorul tenisului de masă constănțean