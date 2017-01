Eliza Samara își începe aventura la Budapesta

Primele două zile de la Campionatele Europene de tenis de masă găzduite de Budapesta (Ungaria) au fost rezervate meciurilor din faza calificărilor, în proba de simplu evoluând trei reprezentanți ai României. La feminin, Camelia Iacob-Poștoacă (locul 107 ITTF) și Irina Ciobanu (locul 128 ITTF) au avut un parcurs perfect, câștigând grupele preliminare, ceea ce le-a adus calificarea pe tabloul principal. Astfel, Poștoacă s-a impus în duelurile cu Eline Loyen (Belgia), cu 4-1, Anelia Karova (Bulgaria), cu 4-0, și Vlona Maloku (Kosovo), cu 4-0, în timp ce Ciobanu le-a învins pe Izabela Lupulesku (Serbia), cu 4-3, Luila Oliveira (Portugalia), cu 4-1, și Georgia Zavitsanou (Grecia), cu 4-0. Cele două se alătură celor trei românce prezente direct pe tabloul principal, constănțeanca Eliza Samara (locul 32 ITTF, campioana europeană en titre), Daniela Dodean Monteiro (locul 50 ITTF) și Bernadette Szocs (locul 78 ITTF). Cotată cu a șaptea șansă la câștigarea trofeului, Samara a fost prezentă la conferința de presă organizată în deschiderea competiției, însă gazdele au comis o gafă majoră, omițând să o treacă pe afișul oficial pe sportiva legitimată la CS Farul Constanța. „Nu am probleme cu diferența de fus orar, chiar dacă m-am întors din SUA în urmă cu câteva zile. Mă simt bine și sunt pregătită pentru o nouă provocare”, a spus Samara. Meciurile din primul tur al probei individuale, atât la masculin, cât și la feminin, sunt programate joi. În întrecerea masculină, vor evolua în runda inaugurală Adrian Crișan (locul 52 ITTF) și Ovidiu Ionescu (locul 64 ITTF), în timp ce Hunor Szocs (locul 107 ITTF) s-a oprit în calificări.

CE DE JUNIORI 2018 VA AVEA LOC ÎN ROMÂNIA

Cu ocazia întrecerii de la Budapesta, a fost organizată și o ședință a conducerii Federației Europene de tenis de masă, în cadrul căreia s-a decis ca ediția din 2018 a Campionatului European de tenis de masă pentru juniori să fie găzduită de Cluj-Napoca, România câștigând astfel duelul cu Cehia. „Bucuria este cu atât mai mare cu cât ultimul Campionat European de Juniori şi Cadeţi a avut loc în România în anul 1959, la Constanţa. Mai mult decât atât, în 2018 sărbătorim centenarul Marii Uniri, Transilvania fiind un loc plin de încărcătură istorică şi emoţională pentru toţi românii. Nu în ultimul rând, 2018 este ultimul an de juniorat pentru campionii noştri multipli: Andreea Dragoman, Rareş Şipoş şi Cristi Pletea, oferindu-le în acest fel oportunitatea de a face pasul către seniori acasă, în faţa propriilor suporteri”, a spus Beatrice Romanescu, managerul Federației Române de Tenis de Masă. În plus, Cristian Romanescu, președintele Federației Române de Tenis de Masă, a fost ales vicepreședinte al Federației Europene de Tenis de Masă și reales membru în Comitetul Director al Federației Europene. De asemenea, i-a fost atribuită distincția „Badge of Honour” pentru contribuția la dezvoltarea tenisului de masă românesc și european.

