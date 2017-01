Eliza Samara, pe locul 4 la Europa Top 16

Principală favorită la câștigarea Europa Top 16, una dintre cele mai importante competiţii din tenisul de masă european, desfășurată în oraşul portughez Gondomar, Eliza Samara s-a clasat pe locul 4. Sportiva clasată pe locul 23 ITTF s-a calificat în semifinale, după ce a câștigat Grupa 1 și a depășit-o în sferturi pe Tetyana Bilenko (Ucraina, locul 49 ITTF), cu 4-1. „Vineri, am fost convinsă că acest turneu se va termina rău pentru mine, ținând cont că și la edițiile precedente m-am chinuit să obțin măcar o victorie. Până la urmă, am încheiat grupa pe primul loc, iar acest lucru mi-a dat energia de care aveam nevoie. Împotriva lui Bilenko, am simțit că dețin controlul, chiar dacă am primit o replică bună, și pot să spun că sunt mulțumită de felul în care am jucat”, a spus Samara. Din păcate, sportiva legitimată la CS Farul şi pregătită de Viorel Filimon a ratat accesul în ultimul act al întrecerii, fiind învinsă în semifinale de Yanfei Shen (Spania, locul 46 ITTF), cu scorul de 0-4 (5-11, 7-11, 9-11, 6-11). „Cel mai important era să fiu rapidă și să o împiedic astfel pe Samara să-și impună ritmul. Returul meu a funcționat bine, am reușit să blochez și adversara nu a putut ataca”, a explicat învingătoarea. Duminică, Samara a disputat finala mică, în care a dat piept cu Jia Liu (Austria, locul 30 ITTF), dar constănțeanca nu a reușit să urce pe ultima treaptă a podiumului, cedând cu scorul de 1-4 ( 8-11, 11-8, 4-11, 10-12, 4-11).

Citește și:

Debut cu stângul pentru Eliza Samara la Europa Top 16

Eliza Samara a acces în semifinale la Europa Top 16

Eliza Samara luptă pentru trofeu la Europa Top 16