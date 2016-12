Eliza Samara, regina Europei la tenis de masă

Constănțeanca Eliza Samara a reușit o performanță de senzație la Campionatele Europene de tenis de masă, care s-au încheiat duminică, la Ekaterinburg, în Rusia, cucerind titlul european în competiția individuală. Cotată cu a treia șansă la câștigarea medaliei de aur, sportiva legitimată la CS Farul a făcut o adevărată demonstrație de forță în ultimele două zile ale competiției, mai ales că a jucat și finala probei de dublu. Sâmbătă, sportiva în vârstă de 26 de ani a trecut, în sferturi, de colega sa din proba de dublu, Georgina Pota (Ungaria), cu 4-1 (11-9, 9-11, 14-12, 11-7, 11-7), în timp ce duminică a eliminat-o, în semifinale, pe favorita gazdelor, rusoaica Polina Mihailova, cu 4-1 (12-10, 6-11, 14-12, 11-6, 11-4), în fața unei săli arhipline. „M-am temut înainte de startul meciului. Polina a evoluat mult peste nivelul său obişnuit în ultimele şase luni şi şi-a îmbunătăţit serios jocul. A dovedit că poate juca sub presiune. Să nu uităm că ea a învins-o pe principala favorită, Han Ying. Sala plină, suporteri entuziaşti, totul a fost în favoarea ei”, a spus Samara.

O FINALĂ DRAMATICĂ

În ultimul act, disputat duminică, chiar în ziua în care antrenorul Viorel Filimon a împlinit 63 de ani, constănțeanca a dat piept cu principala favorită, chinezoaica naturalizată în Olanda Jie Li, triplă campioană europeană cu echipa Olandei și medaliată cu argint, atât la individual, cât şi pe echipe, la Jocurile Europene de la Baku, din acest an. Samara și Jie Li se mai întâlniseră de trei ori, de fiecare dată câștigând olandeza (!!!). Finala a fost de-a dreptul dramatică, cele două jucătoare trecând pe rând la conducere. După ce a pierdut setul al cincilea în prelungiri, Samara a revenit incredibil și le-a câștigat pe următoarele două de o manieră entuziasmantă, impunându-se cu 4-3 (11-6, 9-11, 3-11, 11-7, 12-14, 11-4, 11-4). După ultimul punct al finalei, Samara a fugit în brațele lui Viorel Filimon, apoi s-a urcat pe masa de tenis, cu lacrimi în ochi, și a salutat fericită publicul.

„La scorul de 2-2, a urmat un set foarte important. L-am scăpat printre degete, doar din vina mea. Am dat trei mingi prea înalte și am pierdut puncte decisive, astfel că m-am enervat. După aceea mi-am schimbat tactica și am preluat controlul. Mi s-a îndeplinit visul și sunt incredibil de fericită”, a declarat Samara. Este pentru a treia oară când România cucerește titlul european individual, precedentele performanțe fiind în 1966, prin Maria Alexandru, și în 2003, prin Otilia Bădescu.

MEDALII DE ARGINT PE ECHIPE ȘI LA DUBLU

Medalia de aur obținută în concursul individual a încununat o prestație extraordinară a constănțencei la această ediție a Europenelor. Medaliată cu argint alături de echipa României, Samara a înregistrat aceeași performanță și în proba de dublu, unde a făcut pereche cu Georgina Pota. Cele două au câștigat ambele meciuri disputate sâmbătă, 4-3 (12-10, 9-11, 12-10, 7-11, 10-12, 14-12, 11-8), în sferturi, cu principalele favorite la câștigarea trofeului, Xiaona Shan și Petrissa Solja (ambele din Germania), și 4-2 (13-11, 11-6, 9-11, 3-11, 11-7, 12-10), în semifinale, cu dublul format din Jie Li (Olanda) și Qian Li (Polonia). Duminică, în lupta pentru medaliile de aur, Samara și Pota s-au duelat tot cu două asiatice naturalizate, Hu Melek (Turcia) și Shen Yanfei (Spania), în fața cărora au cedat cu 1-4 (4-11, 7-11, 9-11, 13-11, 4-11).

