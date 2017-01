Eliza Samara şi-a donat premiul de la Open-ul Kuweitului

Dacă handbalul internaţional este în doliu după moartea pivotului Marian Cozma, tenisul de masă a suferit şi el o lovitură grea. Croata Sandra Paovic (nr. 52 mondial) a suferit un grav accident de circulaţie şi se află în stare critică la un spital din Paris. Toţi jucătorii de tenis de masă participanţi la sfîrşitul săptămînii trecute la Open-ul Kuweitului au jucat cu tricouri pe care era imprimat chipul jucătoarei, iar constănţeanca Elizabeta Samara a donat întreaga sumă cîştigată în cadrul întrecerii la sub 21 de ani, unde a cîştigat cea de-a doua medalie de aur din acest an. „Este o întîmplare tragică. A fost un accident destul de grav, iar Sandra este în stare critică. Am zis că dacă nu pot să ajung la Paris, acolo unde este internată, macar să ajut familia ei într-un fel şi mi-am donat premiul cîştigat în competiţia de la sub 21”, a declarat Eliza. Cele două jucătoare s-au văzut ultima oară la Campionatul European de la Sankt-Petersburg (Rusia), acolo unde s-au şi împrietenit după ce la finalul partidei dintre cele două, Sandra Paovic a venit şi i-a spus Elizei: „Ai o servă excelentă. E greu de cîştigat în faţa ta”. „Ne-am împrietenit de atunci şi am păstrat mereu legătura cu ea. Mi s-a spus că, deşi va ieşi din comă, va rămîne paralizată pentru totdeauna. E tragic! Trebuia să ne revedem la Split, la sfîrşitul acestei luni, cînd noi vom juca cu echipa Croaţiei în Cupa Europa”, a spus componenta echipei naţionale de tenis de masă. Şi Daniela Dodean, participantă la Open-ul Kuweitului, a donat o sumă de bani pentru sportiva croată. Samara a învins-o în ultimul act al întrecerii sportivelor sub 21 din Kuweit pe Meng Yuan Guan (Hong Kong), scor 4-0.

La sfîrşitul săptămînii trecute, echipa de juniori II de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul (Tiberiu Marga, Andrei Dobre şi Sedan Orazli) a cîştigat medalia de argint la Campionatul Naţional “Romstal”, în timp ce echipa de junioare (Roxana Iamandi, Cristina Botezatu şi Cătălina Ghiţă) s-a clasat pe locul 5.