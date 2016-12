Eliza Samara şi-a stabilit ţintele pentru JO 2012

Proaspăt medaliată cu aur la Campionatele Europene de tenis de masă în proba de dublu mixt, care s-au încheiat duminică, la Buzău, Eliza Samara nu are prea mult timp pentru a sărbători. Constănţeanca a intrat pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru cea mai importantă competiţie a acestui an, Jocurile Olimpice de la Londra. Sportiva legitimată la CS Farul Constanţa va merge într-un stagiu de pregătire la Viena, alături de celelalte jucătoare din Europa calificate la Jocurile Olimpice din acest an.

„Ca pentru orice sportiv, participarea la Jocurile Olimpice dă nişte emoţii aparte. Este cu totul altă competiţie, un alt fel de concurs, la care vin cei mai buni sportivi din lume. Faţă de ediţia trecută, România nu va mai fi reprezentată şi în competiţia pe echipe, ci doar în cea individuală, unde ne-am calificat eu şi Daniela Dodean. Ţinta mea este să trec măcar de primele două-trei tururi, ceea ce ar reprezenta un progres faţă de acum patru ani, când m-am oprit în turul secund. Sper să am o tragere la sorţi favorabilă şi să nu joc din primul tur cu o jucătoare din Asia. Ar mai fi o ţintă, să mă lupt pentru postura de cea mai bine clasată jucătoare din Europa, pentru că în faţa chinezoaicelor nu avem nicio şansă. Sunt optimistă şi cred că, dacă voi juca bine, am şanse mari să-mi îndeplinesc obiectivele”, a declarat Eliza Samara.

„Este greu de spus care sunt şansele ca Eliza să ajungă în fazele superioare la Londra. Contează enorm tragerea la sorţi, pentru că ţările puternice din Asia au câte trei jucătoare calificate şi, ca să ajungi în optimi, trebuie să învingi măcar o sportivă asiatică. Cred că prezenţa unei jucătoare din Europa în sferturile de finală ar fi o performanţă excelentă. Cu puţin noroc şi o formă bună, Eliza poate fi cea mai bine clasată jucătoare europeană la Jocurile Olimpice”, a adăugat antrenorul Viorel Filimon.