Eliza Samara, vizită-fulger la Constanţa

Revenită din Turcia, unde a jucat pentru echipa sa de club, Fenerbahce Istanbul, jucătoarea de tenis de masă Eliza Samara nu a stat acasă decât două zile. Câştigătoarea Premiului Judeţean pentru Sport pe anul 2011, acordat celui mai bun sportiv constănţean, şi-a făcut însă timp pentru a face un scurt antrenament în sala de la LPS “Nicolae Rotaru”, unde a început drumul către marea performanţă.

„Pentru mine este o mare onoare să primesc această distincţie şi vreau să le mulţumesc tuturor celor care m-au ajutat să ajung atât de sus. Sunt foarte bucuroasă că am fost desemnată cel mai bun sportiv al Constanţei în 2011. A fost un an bun şi s-a văzut că am muncit foarte mult. Mă aşteptam să am rezultate foarte bune şi să câştig medalii. Am început bine, cu titlul european cucerit la dublu mixt, unul extrem de important, mai ales că am făcut pereche cu un alt constănţean, Andrei Filimon. Am jucat mult împreună, dar în această vară ne-am pregătit special şi ne-am axat pe dublu mixt. Ţin minte că înainte de plecarea la Istanbul Andrei a spus că vrea primul loc, iar eu i-am răspuns că m-aş mulţumi cu o medalie. În cele din urmă, a avut dreptate şi am ieşit campioni. Mi-aş fi dorit şi o medalie la simplu, mai ales că am avut un culoar bun, dar locul 5 mă mulţumeşte”, a mărturisit Samara, care şi-a trecut în palmares în acest an trei medalii la Campionatele Europene (aur la dublu mixt, argint cu echipa şi argint la dublu feminin) şi o medalie la Jocurile Mondiale Universitare (bronz cu echipa). Sportiva în vârstă de 22 de ani începe azi pregătirea pentru 2012, plecând într-un cantonament de şase zile în Antalya, în cadrul unei acţiuni a loturilor naţionale ale României, din care fac parte parte alţi trei constănţeni, antrenorul Viorel Filimon şi jucătorii Andrei Filimon şi Lucian Munteanu.

„Cam aceasta va fi vacanţa noastră, cu antrenamente, dar şi cu momente de relare. Vor mai fi două zile libere de Crăciun, apoi din nou antrenamente până pe 5 ianuarie, când va trebui să plec la Istanbul, pentru meciurile echipe mele de club. Va fi un an foarte aglomerat, pentru că îmi doresc să joc cât mai mult şi voi lua startul la multe turnee important. Prima competiţie majoră este la finalul lunii martie, când sunt programate Campionatele Mondiale pe echipe, În Germania, unde România are şanse la o medalie. Apoi, toate gândurile se vor îndrepta către Jocurile Olimpice de la Londra, unde mi-am fixat deja obiectivele. Vreau să ajungem împreună cu echipa în primele şase locuri, iar la simplu visez să mă calific cel puţin în optimi”, a spus Samara.