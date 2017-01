Elizabeta Samara, aproape de un nou titlu în Italia

Jucătoarea de tenis de masă Elizabeta Samara este aproape de a cuceri un nou titlu de campioană naţională în Italia. Sportiva, care este legitimată şi la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa s-a calificat cu echipa ASTT SanDonatese, clubul unde joacă pentru al doilea an consecutiv, în semifinalele campionatului pe echipe din Italia. „Sperăm la un nou titlu. Anul trecut am reuşit să oprim supremaţia celor de la Sterilgarda TT Castelgoffredo şi sperăm ca şi în acest an trofeul să ajungă tot la noi. Avem toate şansele să jucăm din nou finala cu această echipă şi ne dorim să repetăm succesul de anul trecut”, a declarat Eliza, care a ajuns la începutul acestei săptămâni la Constanţa pentru a petrece Sărbătorile de Paşti alături de familie. „Mă bucur că am această ocazie. Îmi place să fiu alături de familie de sărbători şi să mănânc din preparatele tradiţionale de la noi”, a mărturisit sportiva. Liber va avea însă doar duminică, ea antrenându-se în restul zilelor în sala de la LPS. „Nu pot să stau degeaba, chiar dacă am parte de câteva zile libere. Eu îmi păstrez acelaşi regim de pregătire aproape de fiecare dată, pentru a nu-mi ieşi din formă. Din păcate, nu prea am cu cine să mă antrenez în aceste zile la sală. Mulţi sunt plecaţi, dar încerc să fac ce pot”, a spus sportiva crescută de Viorel Filimon şi Liliana Sebe. Elizabeta Samara va rămâne la Constanţa până pe 6 aprilie. Pe 16 şi 20 aprilie sunt programate partidele contând pentru semifinalele campionatului italian, unde echipa Elizei va întâlni pe USD Tennistavolo Zeus. În perioada 2-8 mai sunt programate finalele, unde, dacă va reuşi să se califice, ASTT SanDonatese va întâlni cel mai probabil pe Sterilgarda TT Castelgoffredo, deţinătoarea a două trofee de Liga Campionilor (în 2006 şi 2007) şi echipa la care s-a transferat la sfârşitul sezonului trecut arădeanca Daniela Dodean.