Elizabeth Taylor a avut o fiică nelegitimă, dată spre adopţie

De la moartea sa, Elizabeth Taylor continuă să stârnească interes. Se spune acum că legendara actriţă ar fi avut o fiică nelegitimă, la care a fost forţată să renunţe şi să o dea spre adopţie. Afirmaţia a fost făcută publică de un clarvăzător american. Renumita actriţă ar fi născut o fetiţă, care a primit numele de Norah, susţine clarvăzătorul John Cohan, care afirmă că era şi confidentul lui Liz Taylor. John Cohan a spus că actriţa era o clientă fidelă a cabinetului său, încă din anii \'60 şi i-ar fi cerut să nu dezvăluie acest secret decât după ce va muri. ”Mi-a spus că acest secret a bântuit-o mulţi ani”, a declarat John Cohan pentru publicaţia ”The New York Post”. ”Era un copil făcut în afara copilăriei. Studioul şi mama ei au dat-o pe Norah spre adopţie. A existat un schimb de bani. Copilul trăieşte în Irlanda, dar, pentru că este supărată pe mama ei care a renunţat la ea, nu a vrut să aibă niciun contact cu Elizabeth. Deoarece a fost cu trei bărbaţi în acelaşi timp, Elizabeth nu ştia cine era tatăl. Elizabeth, copleşită de vină, îmi spunea mereu: Să nu spui nimic decât după ce voi muri”, a adăugat John Cohan.

Elizabeth Taylor, care a murit în luna martie, la vârsta de 79 de ani, a fost căsătorită de şapte ori şi are patru copii. Actriţa are doi fii, Christopher, de 55 de ani şi Michael, de 57 de ani, cu cel de-al doilea soţ al ei, actorul britanic Michael Wilding. Liz Taylor are şi o fiică biologică, Liza, de 53 de ani, cu cel de-al treilea ei soţ, producătorul de film Michael Todd. Liz Taylor a început procedurile de adopţie a unei fetiţe de 2 ani din Germania, Maria, care are în prezent 49 de ani, în timp ce era căsătorită cu al patrulea soţ, Eddie Fisher, însă adopţia a fost finalizată abia după divorţul cuplului. Al cincilea soţ al actriţei, actorul Richard Burton, le-a adoptat pe ambele fiice ale actriţei Liz Taylor.

Cea mai mare parte din averea lăsată de Liz Taylor va reveni celor patru copii ai ei, iar veniturile aduse de comercializarea gamei de parfumuri lansate de celebra actriţă americană vor fi donate fundaţiilor de caritate care luptă contra maladiei SIDA cu care starul a colaborat de-a lungul vieţii. Tabloidul britanic ”Daily Mail” a mai dezvăluit faptul că cel de-al optulea şi totodată ultimul soţ al actriţei, Larry Fortensky, va primi 500.000 de lire sterline din averea lăsată de Elizabeth Taylor. Larry Fortensky a declarat că va folosi aceşti bani pentru a-şi cumpăra o casă nouă.