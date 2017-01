Ellen Barkin vrea să devină producător

După un mariaj de şase ani cu miliardarul american Ron Perelman, care s-a încheiat în această iarnă, Ellen Barkin are planuri mari pentru cariera sa. La cei 52 de ani ai săi, actriţa nu are însă de gînd să mai aştepte scenarii şi propuneri de la producători, ci are de gînd să îşi înfiinţeze propria sa casă de producţie. Pentru a face rost de bani s-a despărţit fără prea mari regrete de toate bijuteriile făcute cadou de fostul soţ, pe care le-a vîndut la licitaţie cu ajutorul prestigioasei Christie's, la New York. Cele circa o sută de bijuterii au făcut-o mai bogată cu 20.369.200 de milioane de dolari, o sumă record pentru o licitaţie de bijuterii. Banii o vor ajuta să pună bazele propriei afaceri. În prezent, Ellen Barkin filmează "Ocean Thirteen", alături de George Clooney, Brad Pitt şi Matt Damon.

Ellen Barkin nu a păstrat ca amintire nici măcar verigheta, estimată iniţial la 50.000 de dolari, care şi-a găsit un nou propietar contra sumei de 130.000 de dolari. Încă de pe vremea cînd o curta, Ron Perelman i-a făcut cadou bijuterii de mare valoare, precum primul ei şirag de perle veritabile sau un inel cu diamant de 22,76 de carate diamond ring. Fostul soţ al actriţei nu a fost disponibil pentru a comenta decizia actriţei, dar este posibil să fi licitat măcar o parte din bijuterii.