Ellen DeGeneres i-a dat 10.000 de dolari unei chelneriţe

Vedeta de televiziune americană Ellen DeGeneres a oferit 10.000 de dolari unei chelneriţe care a plătit din proprie iniţiativă prânzul pentru doi militari din Garda Naţională a căror situaţie financiară a fost profund afectată de blocajul bugetar din Statele Unite. Ellen DeGeneres a contactat-o pe Sarah Hoidahl din localitatea Concord din statul New Hampshire, vineri, după ce a aflat că aceasta a plătit prânzul pentru doi militari din Garda Naţională. Prezentatoarea de televiziune a fost atât de impresionată de gestul chelneriţei - care a achitat suma de 27,25 dolari pentru prânzul servit de cei doi militari - încât i-a trimis acesteia un cec de 10.000 de dolari. Totodată, vedeta americană i-a trimis un alt cec cu contravaloarea acelei note de plată şi un televizor nou-nouţ cu diagonala de 127 de centimetri.

Ellen DeGeneres este renumită pentru generozitatea ei şi pentru implicarea în diverse cauze caritabile. La începutul acestui an, Ellen a prezentat, alături de producătorul muzical Randy Jackson, o gală la care au participat numeroase vedete, organizată de fundaţia actorului Brad Pitt, Make It Right, în sprijinul locuitorilor din New Orleans care şi-au pierdut casele în timpul uraganului Katrina, în 2005. Ellen DeGeneres a donat, totodată, peste 2 milioane de dolari acestei organizaţii de caritate. Ellen DeGeneres, în vârstă de 55 de ani, este una dintre cele mai influente vedete de televiziune din lume. Ea se află pe locul al zecelea în topul anual al celor mai influente celebrităţi din lume, întocmit de revista ”Forbes” şi publicat în iunie 2013. Ellen DeGeneres, prima vedetă din televiziunea americană care a dezvăluit în direct că este lesbiană, în 1997, a primit o stea pe Bulevardul Gloriei - Walk of Fame - din Hollywood, într-o ceremonie care a avut loc în septembrie 2012, la Los Angeles. Tot anul trecut, DeGeneres a primit şi cel mai prestigios premiu de comedie din industria de divertisment din Statele Unite ale Americii - Mark Twain Prize for American Humor pe 2012.

Vedeta de televiziune americană a fost desemnată prezentatoarea principală a galei de decernare a premiilor Oscar din 2014. Va fi pentru a doua oară când Ellen DeGeneres va prezenta o gală a premiilor Oscar. Ea a mai prezentat gala în 2007. Ellen DeGeneres s-a remarcat în animaţia ”În căutarea lui Nemo / Finding Nemo”, în care a asigurat vocea pentru unul dintre personajele principale. Ea a devenit apoi realizatoarea şi prezentatoarea propriului show TV - The Ellen DeGeneres Show -, a scris cărţi care au ajuns bestseller şi a făcut parte din juriul emisiunii „American Idol“, care se bucură de o mare audienţă.