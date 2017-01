Ellen DeGeneres, premiu şi nuntă

Actriţa şi prezentatoarea de televiziune a cîştigat cel de-al patrulea premiu Daytime Emmy consecutiv pentru cea mai bună prezentatoare a unui talk-show, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc la Hollywood. Ellen DeGeneres a primit acest premiu surclasîndu-i pe Regis Philbin, veteran al televiziunii americane, pe Barbara Walters şi pe Whoopi Goldberg. Acesta a declarat că nu intenţionează să o ia pe urmele lui Oprah Winfrey şi să se retragă din competiţia Daytime Emmys, care mai premiază şi serialele de tip soap-opera şi jocurile-concurs televizate. “Oprah a făcut atît de multe alegeri greşite. Uitaţi-vă la cariera ei”, a glumit actriţa. The Ellen DeGeneres Show nu a cîştigat premiul la categoria Best Talk Show, acesta revenindu-i lui Rachael Ray. Regis Philbin, a cărui carieră în televiziunea americană se întinde pe parcursul a 50 de ani, a luat premiul pentru întreaga carieră, în timp ce modelul Tyra Banks a fost premiată pentru cea mai bună emisiune informativă. Serialul “General Hospital”, care îşi sărbătoreşte anul acesta a 45-a aniversare, a cîştigat al zecelea premiu pentru dramă, în timp ce vedeta sa, Anthony Geary, a primit trofeul pentru cel mai bun actor în rol principal. Premiul pentru cea mai bună actriţă i-a revenit lui Jeanne Cooper, care joacă în serialul “The Young and the Restless / Tînăr şi Neliniştit”.

Ellen DeGeneres, în vîrstă de 50 de ani, a fost însă vedeta serii mai ales că se aştepta o declaraţie cu privire la iminenta sa nuntă cu partenera ei Portia de Rossi, după eliminarea interdicţiei privind căsătoriile homosexuale în California. “Mi se pare că această măsură a fost prea mult amînată. Cred că, într-o zi, oamenii vor privi înapoi la chestiuni precum lipsa dreptului de vot pentru femei, segregarea rasială şi li se va părea ridicol că nu aveam cu toţii aceleaşi drepturi. Să planifici o nuntă este stresant. Este o nebunie. Pînă şi grădinarul meu este invitat”, a afirmat Ellen DeGeneres. La cea de-a 35-a ediţie a Premiilor Daytime Emmy, Ellen DeGeneresi i-a dat iubitei sale un inel de logodnă placat cu un superb diamant roz. Urmează nunta…