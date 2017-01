Prezentatoarea de televiziune americană Ellen DeGeneres va primi o stea pe Bulevardul Faimei din Hollywood, într-o ceremonie ce va avea loc pe 4 septembrie. Steaua dedicată prezentatoarei americane va fi cea de-a 2.477-a şi va fi amplasată la intersecţia dintre Bulevardul Hollywood şi Strada Vine. La ceremonia de dezvelire a stelei va fi prezent şi realizatorul de talk-show-uri Jimmy Kimmel.

Ellen DeGeneres, prima vedetă din televiziunea americană care a dezvăluit în direct că este lesbiană, în 1997, va primi totodată, pe 22 octombrie, cel mai prestigios premiu de comedie din industria de divertisment din SUA, Premiul Mark Twain pentru Umor pe 2012. Născută în New Orleans, Ellen Degeneres şi-a început cariera într-un club de comedie din oraşul ei natal. În 1982, înregistrarea video a unui spectacol al ei i-a adus titlul de cea mai amuzantă femeie din America. În 1986, Ellen Degeneres a apărut în The Tonight Show şi a devenit prima femeie-artist de comedie invitată de Johnny Carson în acea emisiune. În urmă cu 15 ani, cu puţin timp înainte de înfiinţarea Premiului Mark Twain, Ellen DeGeneres a anunţat că este lesbiană, pozând pe coperta revistei ”Time” şi în direct, în sitcomul ei ”Ellen”, în faţa a peste 46 de milioane de telespectatori. Popularul show de televiziune a început să piardă din audienţă şi a fost anulat un an mai târziu. Ellen DeGeneres a spus la acea vreme că postul ABC s-a lăsat cuprins de frică şi a abandonat emisiunea. Vedetei americane i s-a reproşat faptul că era ”prea gay” şi că şi-a construit cariera prin impunerea unei agende gay în programul emisiunii sale. Anularea sitcom-ului şi sentimentul de respingere socială au determinat-o pe Ellen DeGeneres să dezvolte o depresie profundă. Sitcom-ul ”Ellen” a deschis însă calea pentru alte emisiuni care au reuşit să depăşească tabuurile referitoare la personajele gay. Astfel au apărut serialele de comedie ”Will and Grace”, ”Glee”, ”Modern Family” şi multe altele.

Ellen DeGeneres a revenit însă în actualitate cu roluri în filme şi s-a remarcat în animaţia ”Finding Nemo / În căutarea lui Nemo”, în care a asigurat vocea pentru unul dintre personajele principale. A devenit apoi realizatoarea şi prezentatoarea propriului show TV, Ellen DeGeneres Show, aflat la cel de-al nouălea sezon, a scris cărţi care au ajuns bestseller şi a făcut parte din juriul emisiunii American Idol, care se bucură de o mare audienţă.