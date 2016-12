Ellie White a lansat clipul „Sete de noi”

Solista Ellie White a lansat, la începutul acestei săptămâni, pe canalul oficial de Youtube al casei de discuri Roton, videoclipul piesei „Sete de noi”. Materialul video îl are ca protagonist pe actorul George Piştereanu, cunoscut publicului datorită rolurilor din producţiile „Eu când vreau să fluier, fluier” şi „Loverboy”. Pentru actor, „Sete de noi” este primul clip muzical în care apare, acesta arătându-se încântat de propunerea primită din partea solistei pentru această colaborare.

Videoclipul este regizat de Alex Ceauşu, iar filmările s-au desfăşurat în cinci locuri, pe parcursul a 20 de ore, timp în care s-au schimbat 30 de costume în valoare de 20.000 de euro.

„A fost o nebunie la filmări. Am schimbat locuri, am alergat dintr-o parte în alta a oraşului, totul contra cronometru. Am făcut însă o treabă foarte bună, iar fanii mei vor fi surprinşi. Mă bucur că George a acceptat invitaţia de a juca în clipul meu. L-am admirat în rolurile lui, iar după ce l-am cunoscut, pot să spun că este un actor şarmant, foarte talentat, cu mare potenţial. Chiar am învăţat câte ceva de la el”, a declarat Ellie White, la momentul filmărilor. Clipul va fi difuzat şi de posturile TV muzicale, tot începând din această săptămână.