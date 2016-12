Ellie White, înjurată de un taximetrist

Cântăreaţa Ellie White a fost, în această săptămână, victima furiei unui taximetrist, deranjat că aceasta a solicitat o cursă mult prea scurtă în Bucureşti. „Am terminat antrenamentul şi am chemat un taxi ca să ajung acasă. Am sunat la compania de taxi, iar când i-am spus şoferului unde vreau să ajung, a început scandalul. A început să ţipe la mine că l-am adus din Otopeni pentru o cursă de trei lei şi să-mi spună că îmi puteam mişca fundul vreo doi kilometri până acasă. Apoi, m-a dat jos din maşină şi a început să mă injure”, a declarat Ellie White. „Sunt la prima altercaţie de acest mod cu un taximetrist. M-a enervat foarte rău, însă am încercat să rămân calmă. Cursa costa vreo 7-8 lei, însă oricum îi dădeam 15 lei”, a mai adăugat cântăreaţa.