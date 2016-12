Ellie White nu vrea să participe la Eurovision 2012

Cântăreaţa Ellie White a mărturisit, ieri, faptul că nu vrea să reprezinte România la concursul Eurovision 2012, întrucât are alte angajamente profesionale. Cântăreaţa nu exclude însă ca pe viitor să-şi încerce norocul la Eurovision, considerând că aceasta ar fi o provocare interesantă pentru ea. TVR a inclus-o pe lista cu cele 84 de voci propuse pentru ediţia din acest an a selecţiei naţionale Eurovision. Ellie preferă, în schimb, să se ocupe de cariera solo şi de concertele pe care le are de susţinut în străinătate. O atitudine similară a avut-o şi Inna, luna trecută, la propunerea TVR invocând acelaşi motiv.

„Ştiu că perioada de înscriere a început, însă în această perioadă sunt ocupată cu pregătirile pentru filmarea clipului „Sete de noi”, astfel că nu am cum să înregistrez o piesă special pentru Eurovision. O să mă gândesc serios şi poate, anul viitor, o să reprezint România la acest concurs. Ar fi o mare provocare pentru mine să urc pe scena unui astfel de concurs”, a declarat Ellie White.

Perioada de înscrieri se desfăşoară între 6 şi 23 februarie, urmând ca finala naţională Eurovision 2012 să aibă loc pe 10 martie.