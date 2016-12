Elton John a ajutat-o pe Donatella Versace să renunţe la cocaină

Cântăreţul britanic a jucat un rol esenţial în lupta pe care a dus-o designerul italian Donatella Versace împotriva dependenţei de cocaină. Renumit pentru faptul că organizează cele mai reuşite petreceri din lumea showbizului, Elton John este persoana din umbră care a reuşit să o convingă pe Donatella Versace să renunţe la droguri, potrivit cărţii “House of Versace”, scrisă de Deborah Bell, corespondent al prestigiosului “Wall Street Journal”. Potrivit acestei jurnaliste, starul britanic, invitat să susţină un concert la petrecerea organizată cu ocazia majoratului fiicei creatoarei de modă italiene, Allegra, a rămas pe scenă după concert şi a ţinut un discurs moralizator la adresa Donatellei, după ce aceasta a avut un comportament bizar, care i-a îngrijorat pe cei prezenţi la eveniment. Donatella Versace a devenit dependentă de cocaină după moartea fratelui ei, designerul Gianni Versace, asasinat în anul 1997, de Andrew Cunanan. În urma intervenţiei lui Elton John, designerul s-a internat imediat în clinica The Meadows din statul american Arizona, specializată în tratarea dependenţei de droguri. Volumul “House of Versace”, publicat de renumita editură Random House, poate fi achiziţionat începând din 2 februarie.

Şi Elton John a avut probleme cu drogurile de-a lungul carierei sale, declarând ulterior că acestea l-au făcut tupeist şi arogant, înainte să se vindece. Cântăreţul a încercat să ajute mai multe celebrităţi să scape de dependenţa de droguri şi l-a consiliat, printre alţii, pe Michael Jackson. Într-un interviu acordat recent, Elton John a spus că îl ajută de circa un an şi jumătate pe Eminem să îşi rezolve problemele cu drogurile, iar acesta se descurcă foarte bine. Recent, însă, George Michael l-a atacat pe Elton John, pe motiv că acesta ar fi încercat să intervină în viaţa lui. Elton John îşi exprimase îngrijorarea cu privire la consumul de droguri şi orientările sexuale ale lui George Michael, iar acesta l-a atacat într-un interviu, spunând că muzicianul britanic ar trebui să tacă din gură şi să-şi vadă de viaţa lui.

Într-o carieră de aproape cinci decenii, Elton John a reuşit să vândă peste 250 de milioane de albume în toată lumea şi a avut peste 50 de hituri în TOP 40, devenind unul dintre cei mai de succes cântăreţi ai tuturor timpurilor. Elton John a fost unul dintre cele mai importante nume ale muzicii în anii \'70, cu şapte albume consecutive No. 1 în SUA şi şase single-uri No. 1. Succesul său a avut un impact puternic în muzica pop şi a condus la creşterea popularităţii pianului în stilul Rock\'n\'Roll. Este foarte implicat în lupta anti-SIDA, de la sfârşitul anilor \'80.