Elton John a criticat legislaţia din Rusia la ea acasă

Cântăreţul britanic Elton John şi-a întrerupt un concert pe care l-a susţinut în Rusia pentru a-şi exprima în mod public îngrijorarea faţă de legislaţia anti-gay din această ţară. Artistul britanic a spus că a fost întristat să afle de existenţa acestei legi care interzice propaganda homosexuală şi consideră că ea este inumană şi discriminatorie. Elton John a dedicat, totodată, concertul pe care l-a susţinut la Crocus City Hall din Moscova lui Vladislav Tornovoi, un tânăr de 23 de ani care a fost torturat şi asasinat în oraşul rus Volgograd, la începutul acestui an, pentru faptul că era homosexual. Artistul britanic a susţinut al doilea său concert în Federaţia Rusă, în oraşul Kazan, sâmbătă seară.

Într-un interviu acordat publicaţiei ”The Guardian” în luna septembrie, artistul britanic a spus că a ales să susţină acele două concerte pentru a sprijini comunitatea gay din Rusia, afectată de acea lege controversată. ”Trebuie să mă duc acolo. Şi va trebui să mă gândesc cu mare atenţie la lucrurile pe care le voi spune. În calitate de homosexual, nu pot să-i abandonez pe acei oameni, să-i las să se descurce singuri, fără să mă duc acolo şi să îi sprijin. Nu ştiu ce se va întâmpla, dar trebuie să mă duc acolo”.

În acest an, organizatorul turneului cântăreţei americane Lady Gaga a fost amendat de un tribunal din Rusia pentru propagandă la consumul de alcool şi homosexualitate. Tribunalul din Sankt Petersburg a analizat plângerea depusă de Nadejda Petrova, o femeie din acest oraş, care a spus că în timpul concertului susţinut de Lady Gaga la Sankt Petersburg, pe 12 decembrie 2012, fiica ei de 13 ani a fost expusă la o serie de fapte reprobabile care au avut loc pe scenă, precum mimarea unui act sexual între femei şi promovarea consumului de alcool. Judecătorul a decis că organizatorul de concerte Planeta Plus a încălcat o clauză din codul administrativ din Rusia referitoare la protejarea copiilor faţă de informaţii care ar putea să le afecteze sănătatea şi/sau dezvoltarea. O procedură judiciară similară a fost iniţiată la începutul acestui an, la Sankt Petersburg, şi împotriva cântăreţei Madonna, după show-ul susţinut de artista americană în acest oraş în august 2012. Totuşi, plângerea depusă împotriva Madonnei a fost respinsă de acel tribunal.