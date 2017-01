Elton John a devenit tătic

Cântăreţul britanic Elton John şi partenerul său de viaţă, David Furnish, au devenit părinţii unui băieţel, născut de o mamă surogat, în prima zi de Crăciun, într-o clinică din California. Băieţelul, care a primit numele de Zachary Jackson Levon Furnish-John, este primul copil al starului britanic şi al producătorului canadian David Furnish. Cei doi au o relaţie de la începutul anilor ‘90. “Suntem copleşiţi de fericire şi bucurie în acest moment special”, a declarat perechea pentru “US Weekly”. “Zachary este sănătos şi se simte bine şi suntem nişte părinţi mândri şi fericiţi”, au mai spus cei doi.

Este posibil ca numele Levon dat copilului să facă aluzie la piesa lui Elton John din 1971, “Levon”, ale cărei versuri au fost scrise de vechiul colaborator al rockerului, Bernie Taupin şi inspirate de Levon Helm, toboşarul şi solistul formaţiei The Band. Elton John, în vârstă de 63 de ani şi David Furnish, de 48 de ani, care s-au căsătorit civil în decembrie 2005, au încercat, anul trecut, să adopte un copil orfan bolnav de SIDA, originar din Ucraina, însă legislaţia acestei ţări nu le-a permis acest lucru.

Într-o carieră de aproape cinci decenii, Elton John a reuşit să vândă peste 250 de milioane de albume în toată lumea şi a avut peste 50 de hituri Top 40, devenind unul dintre cei mai de succes cântăreţi ai tuturor timpurilor. Elton John a fost unul dintre cele mai importante nume ale muzicii în anii \'70, cu şapte albume consecutive pe primul loc în SUA şi şase single-uri No. 1. Succesul său a avut un impact puternic în muzica pop şi a condus la creşterea popularităţii pianului în rock\'n\'roll. Continuă să fie un simbol al vieţii publice şi a fost foarte implicat în lupta anti-SIDA după sfârşitul anilor \'80. A intrat în Rock and Roll Hall of Fame în anul 1994 şi a primit titlul de cavaler al Imperiului Britanic în 1998.