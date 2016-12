Elton John alege naşi inediţi pentru fiul său

Muzivianul britanic Elton John a decis ca naşii de botez ai fiul său Zachary, născut în urmă cu două săptămâni cu ajutorul unei mame purtătoare, să nu fie personalităţi din showbiz, ci două bune şi vechi prietene ale starului britanic, care sunt lesbiene. Cele două naşe ale bebeluşului Zachary vor fi scoţiana Ingrid Sischy şi partenera ei de viaţă, Sandy Brant. Ingrid Sischy este prietenă cu Elton John şi cu partenerul său de viaţă David Furnish de foarte mulţi ani. Cei trei obişnuiesc să călătorească în fiecare an împreună în Africa şi petrec Crăciunul la Los Angeles. Ingrid Sischy, în vârstă de 58 de ani, este fostul editor-şef al revistei „Interview”, înfiinţată de celebrul Andy Warhol. Sandy Brant are 55 de ani şi, înainte de relaţia cu Ingrid Sischy, a fost căsătorită cu miliardarul american Peter Brant, cu care are cinci copii.

Elton John este naşul a zece copii, printre care se află fiul lui John Lennon, Sean, toţi cei trei băieţi ai cuplului Victoria-David Beckham, dar şi fiul actriţei Liz Hurley, Damian, despre care presa britanică afirma, până la naşterea lui Zachary, că va moşteni averea celebrului cântăreţ britanic, estimată la 175 milioane de lire sterline, circa 270 milioane de dolari.