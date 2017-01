Elton John cere liderilor G8 să ajute ţările sărace

Cîntăreţul britanic a semnat, alături de alte celebrităţi, precum Alicia Keys sau actriţa Jessica Alba, o petiţie care se adresează liderilor G8 şi prin care li se cere acestora să îşi ţină promisiunea de a ajuta ţările sărace. Actriţa Liv Tyler, modelul Iman sau actriţa indiană Padma Lakshi se numără, de asemenea, printre starurile care au semnat Global Petition Calling for Real Action on AIDS and Education, ce militează pentru lupta împotriva SIDA şi în sprijinul educaţiei. Documentul le cere liderilor din cele opt ţări puternic industrializate să ofere sprijin în ceea ce priveşte şcolarizarea sau chestiunile legate de sănătate, mai ales în cazul celor bolnavi de SIDA. “Semnez această petiţie pentru ca liderii G8 să îşi respecte promisiunile şi îi îndemn pe iubitorii de muzică şi toţi ceilalţi din lume să o semneze”, a argumentat Sir Elton John într-o declaraţie.

“Mai puţin de jumătate din oamenii care vor avea nevoie de tratament urgent pînă în 2010 îl vor primi, 77 de milioane de copii nu au acces la şcoli şi doar în Africa este nevoie de 1,5 milioane de persoane care să lucreze în domeniul sănătăţii”, se arată în petiţia realizată la iniţiativa Global AIDS Alliance şi lansată în urmă cu cîteva săptămîni de preşedintele onorific al alianţei, arhiepiscopul Desmond Tutu. Liderii ţărilor G8 (Marea Britanie, Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Rusia şi Statele Unite) se vor întîlni între 6 şi 8 iunie, în Germania.