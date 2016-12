Elton John înregistrează un nou album

Cântăreţul şi compozitorul britanic Elton John va înregistra un album cu Leon Russel, cei doi muzicieni lucrând la piese pentru acest proiect, al cărui titlu nu a fost încă ales. Albumul va fi înregistrat în Los Angeles şi va fi realizat de producătorul T-Bone Burnett. Printre invitaţii speciali care au contribuit la acest album se numără Neil Young, Booker T. Jones, Marc Ribot şi Jim Keltner. Dintre piesele de pe noul material discografic, 15 au fost deja înregistrate, printre ele regăsindu-se balade country, cântece rock şi chiar o baladă în stilul lui Frank Sinatra. Surse apropiate proiectului susţin că noul album va aduce sonorităţi noi, diferite de tot ce a fost creat anterior de cei doi cântăreţi. Cântăreţul şi compozitorul de rock şi country Leon Russel, în vârstă de 67 de ani, a dispărut în ultimii ani din lumina reflectoarelor. În luna ianuarie cântăreţul american a suferit o intervenţie chirurgicală pe creier.

Cel mai recent album al lui Elton John a fost lansat în 2006 şi se intitulează „The Captain and the Kid”. Într-o carieră de aproape cinci decenii, Elton John a reuşit să vândă peste 250 de milioane de albume în toată lumea şi a avut peste 50 de hituri Top 40, devenind unul dintre cei mai de succes cântăreţi ai tuturor timpurilor. Elton John a fost unul dintre cele mai importante nume ale muzicii în anii \'70, cu şapte albume consecutive pe primul loc în SUA şi şase single-uri No. 1..