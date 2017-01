Elton John îşi înjură în public casa de discuri

Excentricul cîntăreţ britanic, cunoscut pentru remarcile sale directe şi gura bogată, a dat drumul unui potop de înjurături la adresa propriei case de discuri, şocîndu-şi fanii adunaţi la un concert al său care a avut loc la New York. Elton John a reuşit într-un singur minut să repete de 15 ori aceeaşi înjurătură ("fuck") şi variante ale acesteia. El a izbucnit într-o criză de furie în momentul în care trebuia să prezinte publicului o nouă piesă, "Postcards From Richard Nixon": "Voi cînta o melodie dar sînt sigur că nu aţi auzit de ea pentru că... ("fuckers") nu au promovat-o". Spre uimirea publicului majoritar feminin, de vîrsta a doua, adunat la Nassau Coliseum în Long Island, New York, Elton John a continuat seria de injurii.

Sir Elton a spus că "Universal Records nu a cheltuit niciun dolar pentru promovarea celui mai recent album al său, "Captain And The Kid", care a ieşit repede din topuri, după ce a fost lansat în septembrie. Starul în vîrstă de 59 de ani a adăugat: "Sînt inutili. Iată un mesaj pentru Universal Records: Renunţă la mine. Lasă-mă să mă duc în altă parte". Izbucnirea de furie vine doar la cîteva zile de la demisia managerului său, Merck Mercuriadis, de la Twenty-First Artists. O sursă apropiată artistului a declarat: "Scapă uşor cu asta pentru că este Elton. Dar puţini artişti şi-ar putea înjura astfel propriile case de înregistrări".

În luna mai, Elton John a lansat mai multe injurii la adresa fotografilor, în timp ce prezenta un premiu pentru un tînăr actor, în timpul Festivalului de la Cannes. În 2004, pe aeroportul din Taiwan, John a ţipat la echipele de cameramani şi reporteri: "Porcilor! porcilor!".