Elton John, producătorul unui serial muzical pentru HBO

După ce a vândut peste 300 de milioane de albume și 100 de milioane de single-uri, Elton John a decis să se lanseze în universul serialelor de televiziune, care au luat un mare avânt în ultimii ani. Cântărețul de 67 de ani și soțul său, David Furnish, s-au asociat cu Alan Ball pentru a realiza serialul ”Virtuoso”, comandat de HBO. Serialul va prezenta viața unor tineri talentați, veniți din toată Europa să studieze la prestigioasa Academy of Musical Excellence, sub conducerea profesorului și compozitorului Antonio Salieri. Conservatorul din Viena secolului al XVIII-lea este frecventat de austrieci, spanioli, ruși și italieni. Rolul directorului acestei academii elitiste i-a fost încredințat lui Peter Macdissi, iar filmările la episodul-pilot vor începe în primăvara acestui an, la Budapesta, în regia lui Alan Ball, Elton John și David Furnish fiind producătorii.