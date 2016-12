Elton John revine în România

Una dintre controversatele legende vii ale muzicii pop, Elton John, va concerta în România în vara anului viitor. Deşi pe site-ul oficial al artistului nu este confirmat încă evenimentul, surse ale unei cunoscute companii de impresariat autohtone menţionează că solistul va susţine un spectacol pe data de 5 iunie 2010, în Piaţa Constituţiei din capitală, iar biletele pentru acest concert vor fi puse în vânzare chiar din acest an. Momentan nu s-au difuzat informaţii referitoare la costul tichetelor însă se estimează că acestea vor depăşi suma de 100 lei. Nu este pentru prima oară când solistul britanic poposeşte în România: acesta a mai concertat la Bucureşti pe 21 iunie 2003, pe stadionul Cotroceni. În acest an, legenda pop a vizitat de mai multe ori ţara vecină Ucraina, de unde a intenţionat să înfieze un copil. În vârstă de 62 ani, cântăreţul este cunoscut pentru orientările sale homosexuale declarate. În cei aproape 40 de ani de carier, Elton John a vândut peste 200 de milioane de discuri, iar printre succesele sale muzicale se pot enumara hit-urile: “Sacrifice”, “Don’t go breaking my heart”, “I’m still standing”, “Nikita”, “Candle in the wind”.