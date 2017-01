Elton John se tot întâlneşte cu Vladimir Putin!

Cântăreţul britanic Elton John va merge în Rusia, anul acesta, pentru a se întâlni cu preşedintele Vladimir Putin, în vederea unor discuţii despre drepturile persoanelor gay. ”Sir Elton John aşteaptă cu nerăbdare să se întâlnească cu preşedintele rus, Vladimir Putin, pentru că este hotărât să facă lumea un loc mai bun de dragul copiilor săi”, potrivit contactmusic.com.

Povestea întâlnirilor mai mult sau mai puțin anunțate și... recunoscute de ambele părți pare să continue și anul acesta. Ideea unei astfel de întâlniri a venit ca urmare a unei farse făcute lui Elton John de un prezentator radio care s-a dat drept preşedintele rus. Cântăreţul a declarat că nu a fost deranjat de farsa respectivă şi că doreşte să preschimbe gluma într-o vizită concretă la preşedintele rus. Muzicianul a precizat că drepturile minorităţii gay nu vor fi singurul subiect al discuţiei: ”Nu este vorba doar despre drepturile homosexualilor; aş milita pentru orice şi oriunde pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie. Nu mi-e teamă. Voi spune adevărul. Ce ar putea să-mi facă? Dacă mă împuşcă, mă împuşcă; nu îmi pasă. Ştiţi, eu sunt un fan al fiinţei uname. Nu îmi place să văd cadavre de copii aruncate pe ţărmurile Europei. Sunt un optimist. E mai mult bine în lume decât rău... Nu-mi place să fiu departe de copiii mei... Vreau să îi am aproape, aşa vreau să arate viaţa mea de acum înainte. Vreau să le ofer o copilărie de care să se bucure şi să fiu un părinte căruia să-i ducă dorul. Vreau să le las o lume mai bună în care să trăiască”. Muzicianul şi soţul său, David Furnish, au doi fii născuţi de mame-surogat, Zachary, în vârstă de 5 ani, şi Elijah, de 2 ani.

Elton John s-a declarat bisexual în 1976, la începutul carierei sale, într-o perioadă în care astfel de recunoaşteri ale orientării sexuale erau rare. În 1984, cântăreţul s-a căsătorit cu o femeie, dar a divorţat patru ani mai târziu. Ulterior şi-a făcut publică homosexualitatea şi a devenit un apărător al drepturilor homosexualilor şi un luptător contra SIDA. Într-o carieră de aproape cinci decenii, Elton John a reuşit să vândă peste 250 de milioane de albume în toată lumea şi a avut peste 50 de hituri Top 40, devenind unul dintre cei mai de succes cântăreţi ai tuturor timpurilor. Elton John a fost unul dintre cele mai importante nume ale muzicii în anii '70, cu şapte albume consecutive No. 1 în Statele Unite şi şase single-uri No. 1. Succesul său a avut un impact puternic în muzica pop şi a condus la creşterea popularităţii pianului în rock'n'roll. El continuă să fie un simbol al vieţii publice şi a fost foarte implicat în lupta anti-SIDA, după sfârşitul anilor '80. A intrat în Rock and Roll Hall of Fame în 1994 şi a fost numit Cavaler în 1998.

Rusia a fost aspru criticată pe plan internaţional din cauza legislaţiei sale care îi vizează pe homosexuali, inclusiv pentru o lege din 2013 ce permite condamnarea persoanelor care furnizează informaţii despre homosexualitate unor persoane care nu au împlinit încă vârsta de 18 ani.

