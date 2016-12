Elton John şi pasiunea sa pentru ochelari

Cântăreţul britanic Elton John va avea la dispoziţie 300 de perechi de ochelari pentru concertul pe care îl va susţine în capitala Bulgariei, pe 13 iunie. Potrivit organizatorilor concertului, Sofia Music Enterprises, nimeni nu va şti până în ultimul moment cu ce pereche de ochelari de soare îi va surprinde celebrul cântăreţ britanic pe fanii săi din Sofia.

Din trupa care îl acompaniază pe Elton John în Bulgaria fac parte chitaristul Davey Johnson şi toboşarul Nigel Olsson. Organizatorii au anunţat titlurile pieselor interpretate de Elton John, printre acestea numărându-se “I Guess That\'s Why They Call It The Blues”, “Daniel”, “Rocket Man” şi “Goodbye Yellow Brick Road”. Concertul din Sofia, organizat pe stadionul Lokomotiv, face parte din turneul mondial al artistului britanic, intitulat Rocket Man - The Greatest Hits Live. Elton John va cânta şi la Bucureşti, într-un concert pe 12 iunie, în Piaţa Constituţiei. Artistul britanic a mai concertat la Bucureşti pe 21 iunie 2003, pe stadionul Cotroceni.