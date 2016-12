Elton John & David Furnish, părinţi fericiţi

Un copil schimbă o relaţie. De aceeaşi părere este şi Elton John. Starul crede că, din momentul în care a devenit tată, are o relaţie şi mai specială cu partenerul lui, David Furnish. ”Mă face să fiu foarte relaxat, categoric ne-a adus pe mine şi pe David mai aproape. Oricum eram aşa, doar suntem împreună de 17 ani, dar ne-a apropiat şi mai mult. Mă face să cred că totul în viaţă este atât de minunat. Am un partener grozav, o carieră incredibilă, prieteni fantastici, sunt sănătos şi am un copil. Cred că sunt cea mai binecuvântată persoană din lume şi uneori mă ciupesc”, a mărturisit cântăreţul britanic. În plus, Elton John recunoaşte că meseria de tătic este frumoasă. ”Este o experienţă încântătoare şi incredibilă, mai mult decât îmi pot imagina. Am ştiut că va fi minunată. Nu cred că te poate pregăti cineva pentru bucuria pe care acest băieţel ţi-o poate da. Este un copil atât de bun, plânge când îi este foame, plânge când vrea schimbat, plânge când are gaze şi ştim ce trebuie să facem cu el”, a completat starul.