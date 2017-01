Elveţia deschide graniţele românilor

După un an şi jumătate în care mai multe state comunitare şi din Spaţiul Economic European au renunţat treptat la restricţiile de pe piaţa forţei de muncă, Elveţia a acceptat şi ea deschiderea graniţelor pentru români şi bulgari. Autorităţile de la Berna au decis eliminarea progresivă a restricţiilor de pe piaţa muncii pentru români şi bulgari, protocolul de extindere asupra celor două ţări fiind semnat în această săptămînă la Bruxelles. Documentul de extindere asupra României şi Bulgariei a fost semnat de consilierul federal Eveline Widmer-Schlumpf şi secretarul de stat sloven din partea preşedinţiei Consiliului UE, Matjaž Šinkovec şi prevede că românii şi bulgarii vor avea acces liber la muncă în Elveţia, cel mai probabil, din 2009. Totodată, Elveţia şi UE au convenit asupra unei măsuri tranzitorii care prevede că, şapte ani după intrarea în vigoare a protocolului, Elveţia poate menţine restricţii relative la accesul pe piaţa muncii. Autorităţile române susţin că astfel numărul autorizaţiilor de sejur de lungă durată (permis B, de 5 ani) eliberate muncitorilor din cele două state va creşte progresiv de la 362, în primul an, la 1.207 în al şaptelea an. În acelaşi timp, numărul autorizaţiilor de scurtă durată (permis L, care se acordă de la 4 la 12 luni) va creşte de la 3.620 la 11.664. Pe de altă parte, Elveţia are posibilitatea de a invoca o clauză de salvgardare specifică la 10 ani după intrarea în vigoare a protocolului, reintroducînd numărul maxim în caz de imigrare excesivă, fără a se teme de vreo măsură restrictivă din partea UE.