Elveţia înăspreşte legislaţia anticorupţie, în urma scandalului legat de FIFA

Parlamentul elveţian a acceptat un proiect de lege care are în vedere consolidarea luptei anticorupţie, în urma scandalului în care sunt implicaţi înalţi funcţionari ai FIFA, informează L'Equipe. Proiectul, elaborat de guvern în urmă cu un an, permite începerea urmăririi penale din oficiu în cazurile de corupţie din organizaţiile internaţionale de pe teritoriul ţării, dacă interesul public este ameninţat. "În cazul FIFA, armate de avocaţi vor veni să explice că interesul public al Elveţiei nu a fost ameninţat. Trebuie să găsim o soluţie pentru statutul juridic al FIFA. Nu se poate administra o organizaţie care generează miliarde ca un club de yodelling (n.r. - stil muzical elveţian)", a declarat senatorul socialist Christian Levrat. Aproximativ 60 de organizaţii sportive internaţionale, printre care FIFA, UEFA şi CIO, au sediile în Elveţia. FIFA se confruntă cu un uriaş scandal de corupţie, după ce justiţia americană a pus sub acuzare 14 persoane, printre care doi vicepreşedinţi FIFA şi şapte oficiali ai forului. În urma scandalului, preşedintele Joseph Blatter şi-a anunţat demisia.