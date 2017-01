Elvis l-a copiat pe Engelbert Humperdinck

Regele muzicii rock and roll, Elvis Presley, a copiat celebrii săi perciuni şi ţinuta de scenă din perioada Las Vegas de la britanicul Engelbert Humperdinck, potrivit mărturisirilor acestuia din urmă. ”Eu am avut această ţinută din 1965, el a apărut cu ea în 1972. O femeie care colabora cu el i-a făcut o schiţă cu propunerea de look pentru viitorul său turneu. Văzând costumul alb şi perciunii lungi din schiţă, Elvis a exclamat: Hei, dar ăsta nu sunt eu! Ăsta e Engelbert Humperdinck!”, povesteşte muzicianul britanic în vârstă de 74 de ani. Humperdinck mai spune că el şi Presley au fost prieteni foarte buni. ”A fost un tip extraordinar. L-am cunoscut când a venit la unul dintre spectacolele mele. Când l-am prezentat, spectatorii erau în delir. Mi-a luat zece minute să-i potolesc, pentru a putea continua spectacolul”, îşi aminteşte muzicianul britanic.

Pe numele său real Arnold George Dorsey, muzicianul britanic şi-a luat numele de scenă după cel al compozitorului german Engelbert Humperdinck, care a scris opera ”Hänsel şi Gretel”. A devenit cunoscut în toată lumea în anii \'60, datorită unor piese ca ”Release Me”, ”Can\'t Take My Eyes off of You”, ”There\'s a Kind of Hush” sau ”A Man Without Love”.