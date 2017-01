Elvis Presley, din nou în topurile americane

Nu a mai avut o piesă în topul Billboard\'s Hot Country Songs de zece ani, dar acum, Elvis Presley reuşeşte post-mortem să intre în clasamentul muzical cu două single-uri. Piesele “Blue Christmas”, un duet cu Martina McBride, a intrat în top direct pe poziţia 43, după ce cu numai o săpătmînă înainte, piesa “I\'ll Be Home for Christmas”, un duet cu Carrie Underwood, a ajuns pe poziţia 60. Piesa “Blue Christmas” este cel de-al 68-lea new entry din cariera de 53 de ani a lui Elvis Presley. Totodată, este pentru prima dată cînd sub numele Regelui Rock&Roll-ului sînt promovate două piese în două săptămîni consecutive.

Este pentru a doua oară cînd piesa ”Blue Christmas” intră în topul Billboard\'s Hot Country Songs. Deşi piesa a fost înregistrată de Elvis Presley din anul 1957, nu a intrat în acest top decît în ianuarie 1998, cînd a intrat direct pe poziţia 55. Versiunea originală scrisă şi orchestrată de Ernest Tubb a fost cîntată de Elvis Presley pentru prima dată în decembrie 1949 şi a ajuns imediat pe locul doi într-un top făcut la acea dată în baza frecvenţei cu care piesa era difuzată la radio. În ianuarie 1997, Vince Gill a reorchestrat piesa, pe care a dus-o pe poziţia 74, iar Clay Walker pe locul 51 în ianuarie 2001.