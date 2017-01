Elvis Presley şi Marilyn Monroe au avut o aventură

Regele neîncoronat al rock & roll-ului şi cea mai frumoasă femeie din lume ar fi avut o aventură de o noapte într-un hotel, în anul 1956. Dezvăluirea a fost făcută de fostul agent al "Regelui", Byron Raphael. Acesta a declarat că a păstrat secretul pentru că pe atunci celebra Marilyn Monroe era căsătorită cu scriitorul Arthur Miller. 50 de ani mai tîrziu, Raphael afirmă că Elvis "nu ar fi renunţat" să aibă o aventură cu Marilyn, care era cu zece ani mai în vîrstă decît Regele rock&roll-ului, după ce diva îşi exprimase public refuzul de a se întîlni cu el. La acea dată, Marilyn Monroe a crezut că o astfel de relaţie ar fi fost mult prea mediatizată.

"Două săptămîni mai tîrziu, Elvis m-a sunat şi mi-a spus: «Du-te să o iei»", a povestit Raphael. "Am adus-o la Hotelul Beverly Wilshire şi am mers în camera lui", a continuat acesta. Cei doi nu au stat prea mult la poveşti, începînd să se sărute imediat ce Marilyn Monroe i-ar fi spus lui Elvis că este destul de arătos pentru un chitarist. În interviul dat publicaţiei "The New York Daily Post", fostul agent al lui Elvis Presley a declarat că Marilyn Monroe a plecat dimineaţa cu taxi-ul.