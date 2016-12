eMag a vândut 10.000 de tablete într-o oră

Retailerul eMag a vândut produse de peste 12 milioane euro de Black Friday. Practic, magazinul online a făcut într-o singură zi vânzări cât într-o lună. „Am comandat un studiu special pentru a estima nivelul traficului pe site şi am ajuns la 700.000 de oameni care şi-au exprimat dorinţa de a cumpăra ceva. Pentru a putea porni campania, a trebuit să ţinem secretă ora de start, ca să nu avem sute de mii de accesări în aceeaşi secundă (ar fi blocat orice infrastructură de servere existentă în România). Am văzut că s-a speculat mult că începem la miezul nopţii, apoi la 5:00, apoi 6:45. Am setat ora 8:00 şi am ţinut secretul inclusiv intern. La 30 minute de la start am atins vârful de trafic - 135.000 vizitatori simultan pe site”, spune directorul general al companiei, Iulian Stanciu, citat de hotnews.ro. El precizează că decizia de a începe mai târziu campania a fost luată pentru a nu se repeta situaţia din 2011: „Am avut foarte mulţi clienţi frustraţi că în momentul în care s-au trezit, stocurile erau deja epuizate”. Chiar şi aşa, cu toate pregătirile şi investiţiile (peste 200.000 euro în echipamente IT, în ultimul an), site-ul eMag a căzut, dar numai pentru 20 minute, ce-i drept. „Când problemele s-au rezolvat, comenzile au fost extrem de numeroase - 1.000/minut, în primele 20 minute. Vineri, la 16:30, aveam deja 1,6 milioane vizitatori unici şi peste 120.000 produse comandate. La tablete, toate produsele, adică 10.000 bucăţi, s-au epuizat într-o oră”, mai spune Stanciu. eMag estimează că, la o capacitate de procesare de 20.000 produse/zi, toate livrările vor fi încheiate în şase zile, dacă nu chiar mai repede.