Emanuel Gyenes, pe locul 29 în clasamentul general la clasa moto

Pilotul australian Toby Price, component al echipei KTM, a câştigat, marţi, etapa a doua a Raliului Dakar 2017, la clasa moto, iar românii Emanuel Gyenes (KTM) şi Marcel Butuză (KTM) s-au clasat pe locurile 28, respectiv 113, potrivit site-ului competiţiei. Toby Price, campionul en titre, a fost cronometrat cu timpul de 2 ore, 37 de minute şi 32 de secunde, pe o distanţă de 275 de kilometri de probe speciale (803 km în total), între localitățile Resistencia (Argentina) şi San Miguel de Tucuman (Argentina). Austriacul Matthias Walkner (KTM), la 3 minute şi 22 de secunde în urma liderului, și portughezul Paulo Goncalves (Honda), la 3 minute şi 51 de secunde, au completat podiumul. Price conduce şi în clasamentul general, urmat de Walkner (la 2,39 minute) și de Goncalves (la 2,54 minute).

În etapa a doua a Raliului Dakar, Emanuel Gyenes (32 de ani) a sosit al 28-lea, la 17 minute şi 58 de secunde de primul loc. La general, Gyenes este al 29-lea, la 19 minute şi 31 de secunde de lider. Gyenes este campion al României şi Ungariei la enduro şi endurocross.

Marcel Butuză (50 de ani) s-a clasat pe locul 113 în această rundă a clasei moto, la o oră, 22 de minute şi 4 secunde în spatele liderului, şi este pe 112 la general.

Francezul Sebastian Loeb (Peugeot) a câştigat etapa a doua la clasa auto, cu timpul de 2 ore, 6 minute şi 55 de secunde. Qatarezul Nasser Al-Attiyah (Toyota) a venit pe doi, iar spaniolul Carlos Sainz (Peugeot) s-a clasat pe locul trei. Aceşti trei piloţi se află pe aceleaşi poziţii şi în clasamentul general.

Etapa a treia a Raliului Dakar 2017 va avea loc miercuri între San Miguel de Tucuman (Argentina) şi San Salvador de Jujuy (Argentina), pe o distanţă de 780 de kilometri (364 de km cronometrați).

Cea de-a 39-a ediție a Raliului auto-moto Dakar a debutat la 2 ianuarie, în oraşul Asuncion, capitala Paraguayului, şi se va încheia la 14 ianuarie în capitala Argentinei, Buenos Aires, după 12 etape și 8.818 kilometri parcurși de către piloți.

EMANUEL GYENES: „TRASEUL MI-A PLĂCUT FOARTE MULT. CĂLDURA A FOST SINGURA PROBLEMĂ”

Emanuel Gyenes a fost cronometrat cu al 28-lea timp la finalul etapei a doua din Raliul Dakar, care a măsurat 803 kilometri, iar înainte de traseele din Anzi se află pe locul 29 în clasamentul general. Resistencia - San Miguel de Tucuman (3 ianuarie), cea de a doua etapă din Raliul Dakar, a fost una în care nu s-a navigat mergându-se foarte mult pe drumuri forestiere și agricole, însă din pricina ploilor, pe jumătate din speciala de 275 km, riderii au trebuit să facă slalom printre bălțile de noroi. A doua parte a probei a fost dominată de praf.

„A fost o zi foarte lungă, am avut în total 803 km, din care 275 de probă specială. Prima parte a probei a fost una rapidă și cu secțiuni de noroi, am avut de trecut niște bălți cu mult noroi. Acolo am avut grijă să aleg drumul cel bun, ca să nu am probleme și să rămân în noroi. Iar partea a doua, după alimentarea de la km 175, a fost o zonă cu mult praf și din păcate nu am reușit să depășesc. Am mers până la finișul probei speciale în spatele unui concurent care a plecat în fața mea și nu am reușit să îl depășesc, deși eram mai rapid ca el. Am avut o zi bună, traseul mi-a plăcut foarte mult. Ce nu mi-a plăcut a fost căldura, am avut peste 43 de grade C pe timpul probei. Etapa a treia va fi iarăși o zi lungă, iarăși dimineață la ora 4 pornește primul motociclist din bivuac, așa că nopțile sunt foarte scurte în Dakar”, a declarat Gyenes la finalul etapei a doua.

Etapa a treia, programată miercuri, între San Miguel de Tucuman și San Salvador de Jujuy, măsoară în total 780 km; din aceștia, 364 km sunt reprezentați de proba specială. Vor fi de traversat multe riosuri (râuri perene care au apă doar în sezonul ploios) și cel mai important lucru este ziua în care se va lua primul contact cu Anzii. Într-o secțiune neutralizată a probei speciale se va ajunge la aproape 5.000 de metri altitudine, iar finișul specialei este la aproape 4.000 de metri altitudine.