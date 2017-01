Cel mai iubit fiu al poporului a devenit... emblematicul. În mare, cu unele transformări determinate de noua noastră orînduire, a păstrat caracteristicile generale dobîndite de la cel mai iubit fiu al poporului. Emblematicul zilelor noastre pune un accent deosebit pe fabricile şi uzinele patriei cu care se identifică zi de zi, chiar dacă aceste obiective sînt din ce în ce mai puţine! Cel mai mult şi cel mai mult, ca să ştiţi, emblematicului îi place să fie în toate cele ce sînt la nivel de condus şi manipulat ţara. Cu excepţia clasei muncitoare, pe care se tot opinteşte să o ducă în Paradis, dar nu obţine vizele necesare, emblematicul României se vrea a fi, într-un singur tot unitar, prezident de ţară, premier, preşedintele Camerei Deputaţilor, ministrul Afacerilor Externe, dar şi ministrul Apărării, cu limba engleză învăţată la zi. Cîte un pic din fiecare zvîcneşte în tîmplele sale ori de cîte ori, confundînd patria cu o bicicletă, încalecă pentru a face un nou tur de imagine şi o nouă baie de populaţie. Emblematicul se crede un unicat şi vrea locul lui bine definit în cartea de istorie a patriei. De unde să ştie că aici e ca în cazul parcărilor plătite şi că unul, cu bani şi care se crede Mihai Viteazul, le-a cumpărat pe toate! Poporul nostru a avut parte de tot felul de conducători, dar emblematicul, în ciuda sclifoselilor sale politice, se vrea a fi extrem de popular şi sensibil la durerile pe care le acuză în talpă naţiunea. Emblematicul a apărut precum Mudava pe piaţă, promiţînd că unde pune el mîna creşte PIB-ul şi nivelul de trai al populaţiei! S-a dat meşterul Manole, cu toate că s-a dovedit că nu are atestat în construcţii, şi s-a jucat de-a podul de la Mărăcineni. Alaiul său de admiratori s-a grăbit, gîndind să-i facă pe plac şi să-l gîdile sub bărbie, să-l numească "primul marinar al ţării". Surpriză! A strîmbat din nas şi a amintit tuturor că "Eu sînt emblematicul!" În această postură, emblematicul se consideră axa pămîntului cu toate localităţile pe care le-a înşirat pînă în America şi, ca atare, totul trebuie să se învîrtă în jurul său! Nimic nu începe şi nimic nu se termină fără acceptul dumnealui! Doar nu degeaba se spune că e în toate cele ce sînt! Emblematicul are rază de acţiune pe întreg teritoriul patriei. Sub talpa sa se află serviciile secrete şi tot ce mişcă în curtea naţiunii ăsteia. Nu-i place să vorbeşti în front. Nu trebuie să ai păreri sau opinii personale. Îl contrazici pe emblematic? Nu-ţi dai demisia cînd ţi-o cere? Nu vorbeşti limba engleză curent? Nu vrei să fuzionezi cu Partidul Democrat? Nu percutezi la comanda "Boc"? Atunci, fraiere politician, ăla eşti! Chiar dacă activezi în Bucureşti! Emblematicul nostru prezident şi-a propus să fie emblematic pentru fiecare pătură socială în parte, pentru că nu poţi fi, indiferent cît de multe calităţi ai, emblematic la grămadă! Prezidentul vrea să fie emblematicul fiecărui cetăţean în parte. Şi nu se poate spune că nu i-a reuşit chestia asta. L-am văzut trîntindu-se pe jos pe litoral într-un dans emblematic apucăturilor din zonă. A demonstrat că ştie să bea emblematicul nostru şpriţ de vară pînă la o oră tîrzie din seară. A devenit emblematic pentru "Golden Blitz" şi pentru conducătorul auto care se urcă cu chef la volan. Este un prezident emblematic pentru amatorii de poante nesărate de Cotroceni şi pentru şmecherii care cunosc la perfecţie arta luatului peste picior. Visul emblematicului are cîte ceva din coşmarul celui mai iubit fiu al poporului - vrea ca toată lumea să se strîngă în ghiulul de la degetul lui cel mic. Emblematicul suferă dacă nu se află tot timpul în centrul atenţiei. El vrea ca poporul să ştie, practic, să-i intre bine în cap, că dacă ai o problemă, doar el o rezolvă! Sub aspect cetăţenesc, emblematicul a urcat rapid în topul preferinţelor electoratului derutat. Era, însă, necesar ca anumite chestiuni să fie foarte bine puse la punct. Dacă emblematicul rezolvă tot, unde se poate plînge cetăţeanul de rînd? Există, ca la salvare şi pompieri, un telefon pentru urgenţe? Există condică de reclamaţii şi sugestii? La ce ghişeu se poate adresa emblematicului pensionarul care abia supravieţuieşte din pensia lui de doi lei?