Emeli Sande, mare favorită la BRIT Awards

Cântăreaţa Emeli Sande, care a avut o ascensiune spectaculoasă în ultimele 12 luni în muzica britanică, a fost nominalizată la patru categorii de premii la gala BRIT Awards 2013 Artista britanică, al cărei disc de debut intitulat „Our Version of Events” a avut cele mai mari vânzări în 2012 în Marea Britanie, a fost nominalizată la categoriile Cea mai bună cântăreaţă, Cel mai bun album, iar două dintre piesele sale au fost nominalizate la categoria Cel mai bun single. Grupul Mumford and Sons şi Alt-J au primit trei nominalizări fiecare. Rita Ora a primit şi ea trei nominalizări, din care două la categoria Cel mai bun single, în timp ce Muse, Paloma Faith, Plan B şi Olly Murs vor concura fiecare la două categorii de premii.

Amy Winehouse a fost nominalizată la categoria Cea mai bună cântăreaţă britanică, graţie unui album ce include şi câteva piese originale, ce a fost lansat după moartea artistei. Jessie Ware, Ben Howard, Rihanna şi Coldplay au primit şi ei câte două nominalizări. Dacă Rihanna se va impune la categoria Cea mai bună cântăreaţă internaţională, aceasta va fi cea de-a treia victorie consecutivă pentru artista născută în Barbados. Adele, care a fost marea câştigătoare a galei BRIT Awards din 2012, a fost nominalizată la categoria Cel mai bun single, cu piesa „Skyfall”, de pe coloana sonoră a filmului „Skyfall / 007: Coordonata Skyfall”, în aceeaşi zi în care a primit şi o nominalizare la Oscar.

Emeli Sande a fost desemnată cea mai bună artistă debutantă în urmă cu un an, la gala BRIT Awards 2012. Albumul ei de debut s-a vândut în 1,4 milioane de copii în Marea Britanie anul trecut, iar a cântat atât la ceremonia de deschidere, cât şi la cea de închidere la Jocurile Olimpice de la Londra. Cele două piese ale sale care vor concura la categoria Cel mai bun single sunt „Next To Me” şi „Beneath Your Beautiful”. La categoria Cel mai bun album, considerat cel mai important din cadrul galei BRIT Awards, Emeli Sande va concura cu Plan B, Alt-J, Paloma Faith şi Mumford and Sons. Alt-J şi Mumford and Sons vor concura şi la categoria Cel mai bun grup britanic, alături de trupele Muse, One Direction şi The xx. Calvin Harris, Richard Hawley, Ben Howard, Olly Murs vor concura alături de Plan B la categoria Cel mai bun cântăreţ britanic. Categoria Cel mai bun artist live a fost reintrodusă în acest an, iar celebra trupă The Rolling Stones a fost din nou nominalizată, la 35 de ani de la prima ei selecţie la BRIT Awards.

Cea de-a 33-a gală BRIT Awards va avea loc la O2 Arena din Londra, pe 20 februarie. Ceremonia va fi prezentată de actorul James Corden, iar printre artiştii care vor cânta pe scenă se numără nume mari din industria muzicală britanică, precum Muse, Robbie Williams, Mumford and Sons, Ben Howard şi One Directions. Trofeele ce vor fi înmânate câştigătorilor din acest an au fost realizate de artistul Damien Hirst şi au forma unor statuete albe ce imită silueta umană, decorate cu buline multicolore.