Emeric Ienei a devenit cetăţean de onoare al localităţii Şiria

Fostul mare antrenor Emeric Ienei, ajuns la 80 de ani, a primit, duminică, titlul de cetăţean de onoare al localităţii Şiria, din judeţul Arad, informează site-ul frf.ro.

"Mă simt onorat pentru invitația la Șiria. Nu este un lucru mic să fii cetățean de onoare al unei comune. Mă bucur că am venit la o partidă de fotbal interesantă, văd că sunt și mulți spectatori. Am și azi UTA în suflet, dar nu pot să nu țin și cu echipa cu care am făcut performanța unică în fotbalul românesc, greu de egalat deocamdată. Până la urmă, țin cu fotbalul și aș vrea să văd partide cât mai bune, între echipe care să ducă tradiția mai departe", a afirmat Ienei, care a dat lovitura de începere a confruntării dintre formațiile UTA Bătrâna Doamnă şi Luceafărul Oradea, scor 0-0.

În aplauzele celor aproximativ 1.200 de spectatori prezenți la meci, Emeric Ienei, născut în satul arădean Agrișu Mic, a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Şiria.

"Ca atitudine și conduită profesională, domnul Ienei este cel mai important reper din fotbalul românesc. Suntem onorați să-l avem azi în mijlocul nostru, mulțumindu-i pentru că a scris istorie", a declarat Codru Grădinariu, directorul general al grupării arădene.

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937, în Agrișu Mic. A jucat la UTA, Steaua București și Kayserispor. Ca antrenor al Stelei a câștigat cinci titluri naționale, patru Cupe ale României şi Cupa Campionilor Europeni din 1986.