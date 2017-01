Emil Boc, acuzat de uzurpare de calități oficiale

Corpul de Control al Guvernului a efectuat la începutul acestui an o serie de verificări la Primăria Cluj-Napoca și a constatat, potrivit unor documente publicate de presa locală, că edilul orașului de pe Someș se face vinovat de uzurparea unor calități oficiale. Emil Boc este acuzat că ar fi semnat mai multe autorizaţii de construcţie in Cluj, in calitate de primar, desi el nu mai ocupa aceasta funcţie pentru ca demisionase si fusese numit premier. "Desi funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca a devenit vacanta de la data de 5 ianuarie 2009, iar viceprimarul care putea exercita atribuţiile de primar a fost desemnat, de către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, in data de 13 ianuarie 2009, in aceasta perioada au fost emise de către "primarul" municipiului Cluj-Napoca un număr de 57 de autorizaţii de construire, din care: 9 autorizaţii de construire au fost semnate de Emil Boc; 45 de autorizaţii de construire au fost semnate de o persoană nenominalizată, în numele și pentru Emil Boc; 3 autorizaţii de construire au fost semnate pentru "primar" de către o persoana nenominalizată", se arată în raportul Corpului de Control prezentat de ziaredecluj.ro.