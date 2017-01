Emil Boc, audiat ca martor în dosarul Rompetrol 2

22:04:50 / 19 Octombrie 2016

cand se ancheteaza mafia portocalie?

Apropo de guvernul portocaliu – tin minte ca Sorin Blejnar a pus in mod abuziv sechestru Rompetrol, in perioada in care Basescu se lupta cu Patriciu. Va dati seama cate decizii mafiote s-au facut pe vremea aceea, daca nici azi nu stim exact ce s-a intamplat?!