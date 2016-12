Emil Boc, candidat la prezidenţiale pe Facebook

10:06:28 / 09 Ianuarie 2014

Aripi frante.

saracul ,don Boc,Nu cred ca isi mai doreste sa fie in lumina rampei politice la nivelul Presedentiei.Dar iata ca din invalmasagul micilor porniri individuale,prin mijloacele acestea virtuale,se incearca inchegarea unor indemnuri colective .Din pacate aceste initiative,sunt coplesite de senzatia trista a zadarniciei.Boc este marele dezamacit.Avrut si el sa faca ceva la adapostul legalitatii.Prea slab si neajutorat de subalterni cinstiti,nu a putut zamisli el insusi germenul unor schimbari hotaratoare.Izolat si fara dorinta turismului politic pontist in scopul crearii unei imagini de salvator,incorsetat de cosecintele dure are crizei economico-financiare si-a macinat fortele intr-o lupta de aparare zilnica,fara speranta unor succese imediate,coplesit fiind de toate dezavantajele unei politici de opozitie puternic mediatizata ,mai ales ...televizata.A facut ce a putut,in imprejurarile date;s-a straduit sa-si implineasca obiectivele economice sub atenta supraveghere ,,de Bruxelles'',sa inteleaga ,,perceptele'' elementare ale dorintei maghiare,a platit biruri la UE,OTAN,ONU,dobanzi la FMI,ajutoare sociale pentru,handicapati,revolutionari,veterani,persecutati politici,studenti .In aceste conditii,individualitatile mai alese au dus, si duc si acuma,o viata amarata plina de jigniri si deceptii.Nu trebuie sa ne miram ca romanii inzestrati cu un prisos de energie si minte isi cauta norocul pe alte meleaguri.El ,Premierul Boc,cit a fost la butoane,nu a avut bucurii mari si nici ,,bucurii coplesitoare''care sa-l duca pe la DNA.Nu are ,vile,ferme unde sa-si numere oualele,masini nici atat,nu este nici suspectat de plagiat.Nu este nici ,,crai''.A ramas cu aceasi nevasta,cu copiii ei si ai lui.Dar, mai are o coasa si acea lasata mostenire de la tatal lui.