Emil Nanu stă trei săptămîni pe tuşă

Amicalul disputat miercuri împotriva bulgarilor de la Cerno More Varna a lăsat urme în lotul Farului, jocul dur practicat de adversari provocînd accidentări destul de grave. Cel mai “şifonat” a ieşit Emil Nanu, care nu a mai putut termina partida, fiind înlocuit în ultimele minute de Gaston Mendy. Atacantul revenit în această iarnă de la Delta Tulcea a suferit o disjuncţie claviculară la umărul drept, după un duel cu un fundaş bulgar. În urma unui control medical, doctorii au decis să-i imobilizeze umărul într-o faşă ghipsată şi au estimat că Nanu va lipsi de pe teren trei săptămîni. În aceste condiţii, atacantul în vîrstă de 27 de ani va rata meciurile de verificare din stagiul de pregătire din Antalya, dar şi debutul în returul Ligii I. În schimb, Cristian Pantelie, titularizat de antrenorul Ion Marin pe postul de mijlocaş dreapta, a scăpat mai uşor. Jucătorul transferat de la Delta Tulcea, unde a evoluat în tur sub formă de împrumut, a suferit o entorsă la glezna piciorului drept şi va sta pe tuşă o săptămînă. “Săpăligă” a primit şi veşti bune din partea medicilor, în ceea ce-i priveşte pe Claudiu Voiculeţ şi Florin Pătraşcu. Primul s-a accidentat în meciul de miercuri, dar a suferit doar o contuzie puternică şi este apt pentru amicalele din Turcia. Răcit de o săptămînă, Florin Pătraşcu a revenit ieri la antrenamente, fără să mai acuze probleme medicale. Celălalt jucător care a lipsit de la partida cu Cerno More, slovenul Andrej Rastovac, s-a pregătit în continuare doar în sala de forţă, din cauza unei tendinite. Altfel, gruparea de pe litoral este aproape de a-l înregimenta de Branislav Atanackovic, fundaşul stînga sîrb venit în probe săptămîna trecută. “În mare parte, am rezolvat transferul său. Am vorbit deja cu impresarul, care a discutat cu cei de la FK Smederevo despre suma de transfer. Nu este vorba de o sumă mare, dar pe criza asta financiară se plătesc din ce în ce mai puţini bani pentru transferuri. Atanackovic nu este liber de contract decît din vară, iar noi l-am dori acum”; a explicat Dan Pîra, directorul executiv al constănţenilor. Atanackovic a plecat ieri în Serbia, urmînd să facă joncţiunea cu lotul constănţean în Antalya. În stagiul de pregătire din Turcia vor merge doi jucători în plus faţă de lotul anunţat iniţial, Henry şi Lăzărescu, de la Farul II.

Astăzi, elevii lui Ion Marin vor disputa ultimul amical înainte de plecarea spre Turcia, programată sîmbătă. Constănţenii vor da piept de la ora 11.00, pe terenul SNC, cu Unirea Slobozia, echipă din Liga a III-a antrenată de Ion Răuţă, fostul antrenor cu portarii de la Farul.