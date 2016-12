Emil Oprea, la un pas de eliberarea din arest

La trei luni de la arestarea sa, constănţeanul Emil Oprea, de 52 ani, liderul unei grupări infracţionale specializate în înşelăciuni, a fost eliberat de Tribunalul Constanţa. Instanţa a înlocuit, ieri, măsura arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea, dar sentinţa poate fi atacată cu recurs de procurori. Reamintim că Oprea a fost extrădat din Statele Unite ale Americii în luna ianuarie a acestui an, el fiind dat de gol de IP-ul calculatorului de pe care a postat, pe site-ul unui cotidian constănţean, un comentariu critic la adresa unui articol care îl incrimina. În momentul expulzării sale, Oprea era judecat, în lipsă, de Tribunalul Constanţa pentru rambusări ilegale de TVA în valoare de 165 miliarde lei vechi, fiind acuzat de asociere în vederea comiterii de infracţiuni, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, alături de alţi doi români şi de doi irakieni. Conform rechizitoriului, Emil Oprea, bucureştenii Petre Teodor Martin, de 58 de ani, şi Lucian Mazilu, de 51 de ani, precum şi irakienii Hussain Abbas şi Ali Husain al-Atroshe Amer sînt acuzaţi de procurori că în perioada 2002 - ianuarie 2003, au prejudiciat bugetul de stat cu peste 165 de miliarde de lei vechi prin solicitarea şi încasarea ilegală a unor rambursări de TVA aferente unor operaţiuni fictive de export. Anchetatorii spun că Emil Oprea a formulat patru cereri de rambursare a TVA aferente lunilor septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2002, motivînd că suma solicitată ar corespunde exportului în Italia a 39.200 măşti de gaze, în valoare totală de 221.452.521.190 lei vechi. Cererile, depuse sub semnătura lui Oprea, erau însoţite de declaraţii pe proprie răspundere şi atestau că operaţiunile comerciale ar fi avut loc, că mărfurile au fost exportate şi că operaţiunile de export au generat TVA deductibil şi rambursabil. Dintre cele patru cereri, doar primele trei au fost aprobate şi soluţionate, iar Trezoreria Constanţa a virat suma totală de 165.015.158.956 lei vechi în contul bancar al firmei lui Oprea. În legătură cu cea de-a patra cerere, Administraţia Finanţelor Publice Constanţa a comunicat firmei că soluţionarea acesteia a fost suspendată întrucît, în urma unui control, ar fi existat suspiciuni cu privire la realitatea exporturilor raportate ca executate şi a documentelor justificative prezentate pentru dovedirea acestora. În majoritatea documentelor de export apărea numele lui Oprea, dar, pentru ca lucrurile să pară cît mai reale, acesta s-a folosit şi de un nume fictiv, al unei persoane ce apare în evidenţele Poliţiei ca fiind decedat din anul 1960. Mai mult, toate documentele comerciale şi de transport anexate declaraţiei vamale sînt false. De asemenea, procurorii au stabilit că toate declaraţiile de încasare valutară, anexate tuturor seturilor de documente aferente celor 30 de operaţiuni de export sînt nereale. Pentru a conferi un plus de credibilitate exporturilor fictive de măşti de gaze, cei cinci au întocmit în fals un număr de nouă adrese, pretins emise de societatea de comisionariat şi adresate băncii prin care se certifică încasarea banilor. Anchetatorii spun că în obţinerea banilor din rambursări ilegale de TVA au fost implicate firme controlate de toţi cei cinci inculpaţi. A urmat apoi o serie de tentative de transferuri între acestea sau către conturi private din străinătate aparţinînd aceloraşi cinci persoane. Unele transferuri au fost blocate de Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB), după ce angajaţilor li s-au părut suspecte, însă altele au putut fi făcute, banii ajungînd în ţări precum China, Liban, Taiwan, Belgia, Austria, Franţa, Cipru sau Egipt. Dat fiind prejudiciul mare, în cursul urmăririi penale procurorii au luat diverse măsuri asiguratorii, punînd sechestru asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale lui Oprea, un imobil situat în Constanţa, o maşină Chrysler ES şi una Audi A6, dar şi asupra \"Vilei Eminescu\" din Eforie Nord şi a unui alt imobil din Constanţa, cumpărat, spun anchetatorii, cu bani din rambursarea ilegală de TVA. În căsuţa de valori închiriată de Oprea şi pentru care împuternicită era soţia sa, anchetatorii au găsit 52.200 de dolari, acte ale familiei şi 13 bijuterii, cel mai probabil de aur.