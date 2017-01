Emil Oprea, liber să se plimbe prin ţară

Magistraţii Curţii de Apel Constanţa au judecat, ieri, contestaţia formulat[ de procurori în cazul lui Emil Oprea, căruia Tribunalul Constanţa i-a ridicat interdicţia de a părăsi localitatea, dată în momentul eliberării din arest în aprilie 2009, înlocuind-o cu obligarea de a nu părăsi ţara. Procurorii nu au fost de acord cu hotărârea judecătorilor de la Tribunal şi au atacat-o cu recurs, pe care magistraţii Curţii de Apel au respins-o ca nefondată. Amintim că Emil Oprea, de 52 ani, liderul unei grupări infracţionale specializate în înşelăciuni a fost extrădat din Statele Unite ale Americii în luna ianuarie a acestui an, el fiind dat de gol de IP-ul calculatorului de pe care a postat, pe site-ul unui cotidian constănţean, un comentariu critic la adresa unui articol care îl incrimina. În momentul expulzării sale, Oprea era judecat, în lipsă, de Tribunalul Constanţa pentru rambusări ilegale de TVA în valoare de 165 miliarde lei vechi, fiind acuzat de asociere în vederea comiterii de infracţiuni, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, alături de alţi doi români şi de doi irakieni. Anchetatorii spun că Emil Oprea a formulat patru cereri de rambursare a TVA aferente lunilor septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2002, motivând că suma solicitată ar corespunde exportului în Italia a 39.200 măşti de gaze, în valoare totală de 221.452.521.190 lei vechi. Cererile, depuse sub semnătura lui Oprea, erau însoţite de declaraţii pe proprie răspundere şi atestau că operaţiunile comerciale ar fi avut loc, că mărfurile au fost exportate şi că operaţiunile de export au generat TVA deductibil şi rambursabil, însă numai trei au fost aprobate.