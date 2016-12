Emily Blunt e însărcinată

Actriţa britanică Emily Blunt este însărcinată, acesta fiind cel de-al doilea copil al său. Emily Blunt, în vârstă de 32 de ani, este căsătorită cu actorul John Krasinski, în vârstă de 36 de ani, cei doi unindu-și destinele în Italia, în 2010. Reprezentanţii actriţei au confirmat, marţi, pentru ”US Weekly”, că Emily Blunt este însărcinată. Emily Blunt şi John Krasinski mai au împreună o fetiţă, Hazel, care s-a născut în februarie 2014.

Emily Blunt s-a remarcat cu rolul din drama ”Dragoste de-o vară / My Summer of Love” (2004), apreciat de criticii de specialitate. Actriţa a jucat apoi în ”Diavolul se îmbracă de la Prada” (2006), fiind nominalizată la Globul de Aur şi la premiile BAFTA, fiind distribuită ulterior în mai multe producţii americane şi britanice, precum ”Războiul lui Charlie / Charlie Wilson's War” (2007), ”Tânăra Victoria / The Young Victoria” (2009) şi ”Omul-lup / The Wolfman” (2010). Emily Blunt a fost recompensată cu Globul de Aur pentru rolul din lungmetrajul de televiziune ”Fiica lui Gideon / Gideon's Daughter” (2007), produs de BBC.

John Krasinski s-a remarcat cu rolurile din serialul ”American Dad!” şi din filmele ”Dreamgirls”, ”Shrek The Third”, ”Monştri contra extratereştri” şi ”Tărâmul făgăduinţei”. În ultimii ani, actorul a jucat în două seriale TV de mare succes, ”The Office” şi ”Arrested Development”.

